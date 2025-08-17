 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиГермания. Суперкубок 2025

Диас — о победе в Суперкубке Германии: «Играть с Кейном — это привилегия»

сегодня, 12:43
ШтутгартЛоготип футбольный клуб Штутгарт1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Баварии» Луис Диас высказался по поводу победы в Суперкубке Германии над «Штутгартом» (2:1) и оценил выступления одноклубника Харри Кейна.

Я так счастлив. Забить мяч было действительно особенным моментом. Мой первый официальный титул и первый гол за «Баварию». Это был потрясающий вечер для меня. Я хочу выиграть здесь как можно больше трофеев. Что могу сказать про Кейна? Играть с ним рядом очень легко, учитывая его феноменальные качества. Это привилегия.

Напомним, что именно забитые мячи Диаса и Кейна принесли «Баварии» победу в этой встрече.

Подписывайся в ВК
Все новости
Тренер «Зенита» Оливейра: «Мысли только о чемпионстве»
Сегодня, 12:30
«Будет серьёзный разговор с игроками». Флик разозлился после скандальной победы «Барселоны»
Сегодня, 11:48Roman Novikov в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии2
Гвардиола — о победе над «Вулверхэмптоном»: «Это лишь первый матч, друзья»
Сегодня, 10:13
Флик раскритиковал игроков «Барселоны» после победы над «Мальоркой»
Сегодня, 09:38
Голкипер «Краснодара» Корякин рассказал, за счёт чего клуб стал чемпионом
Сегодня, 09:13
Комличенко назвал свой гол случайностью: «Футбольный боженька помог»
Сегодня, 09:12
 
Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 13:10
Давай, парень, дерзай и побеждай!!!!!!!
Я даже купил сервиз с эмблемами Баварии, настолько верю в вас и болею за вас!!!!!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 