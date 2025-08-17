Диас — о победе в Суперкубке Германии: «Играть с Кейном — это привилегия»

Нападающий «Баварии» высказался по поводу победы в Суперкубке Германии над «Штутгартом» (2:1) и оценил выступления одноклубника .

Я так счастлив. Забить мяч было действительно особенным моментом. Мой первый официальный титул и первый гол за «Баварию». Это был потрясающий вечер для меня. Я хочу выиграть здесь как можно больше трофеев. Что могу сказать про Кейна? Играть с ним рядом очень легко, учитывая его феноменальные качества. Это привилегия.