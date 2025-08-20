2DROTS с Кудряшовым в составе проиграл «Космосу» в Кубке России

В матче 1/128 финала Кубка России «Космос» из Долгопрудного на своем поле обыграл московский клуб 2DROTS из Медиалиги с результатом 1:0.
Единственный гол забил на 61-й минуте Данила Матвевнин, реализовав пенальти.
2DROTS с 40-й минуты играл вдесятером, так как прямую красную карточку получил полузащитник Борис Фартуна. На 90-й минуте составы команд уравнялись, поскольку второе предупреждение получил хавбек «Космоса» Максим Гаврилов.
Также отметим, что за команду из Медиалиги полный матч отыграл бывший защитник сборной России Федор Кудряшов.
Выступающий во Второй лиге «Космос» вышел в 1/64 финала. Его соперником станет победитель матча «Велес» (Домодедово) – «Красное Знамя» (Ногинск).