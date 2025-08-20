 
2DROTS с Кудряшовым в составе проиграл «Космосу» в Кубке России

вчера, 18:56
КосмосЛоготип футбольный клуб Космос (Долгопрудный)1 : 0Логотип футбольный клуб 2DROTS (Москва)2DROTSМатч завершен

В матче 1/128 финала Кубка России «Космос» из Долгопрудного на своем поле обыграл московский клуб 2DROTS из Медиалиги с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 61-й минуте Данила Матвевнин, реализовав пенальти.

2DROTS с 40-й минуты играл вдесятером, так как прямую красную карточку получил полузащитник Борис Фартуна. На 90-й минуте составы команд уравнялись, поскольку второе предупреждение получил хавбек «Космоса» Максим Гаврилов.

Также отметим, что за команду из Медиалиги полный матч отыграл бывший защитник сборной России Федор Кудряшов.

Выступающий во Второй лиге «Космос» вышел в 1/64 финала. Его соперником станет победитель матча «Велес» (Домодедово) – «Красное Знамя» (Ногинск).

Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 22:08
14 ноября 2021 года. Хорватия - Россия. Последние минуты матча. Что тебе снится, Федя? )))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:45
Хорошие новости приходят с полей...
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 19:45
Ну, это же космос!!))
nubom
nubom
вчера в 19:44
Молодцы космонавты: отработали зарплату!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:38
Ты просто космос -"Космос"...)))
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:25
Космос укатал задротов получается)))
SpaM-10
SpaM-10
вчера в 19:03
До свидания, 3аdrotsы.
