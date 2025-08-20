2DROTS с Кудряшовым в составе проиграл «Космосу» в Кубке России

1755705367

вчера, 18:56

В матче 1/128 финала Кубка России «Космос» из Долгопрудного на своем поле обыграл московский клуб 2DROTS из Медиалиги с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 61-й минуте Данила Матвевнин, реализовав пенальти.

2DROTS с 40-й минуты играл вдесятером, так как прямую красную карточку получил полузащитник . На 90-й минуте составы команд уравнялись, поскольку второе предупреждение получил хавбек «Космоса» .

Также отметим, что за команду из Медиалиги полный матч отыграл бывший защитник сборной России .

Выступающий во Второй лиге «Космос» вышел в 1/64 финала. Его соперником станет победитель матча «Велес» (Домодедово) – «Красное Знамя» (Ногинск).