 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИспания. Примера 2025/2026

«Реал» обыграл «Осасуну» благодаря голу Мбаппе с пенальти

сегодня, 00:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)ОсасунаМатч завершен

В первом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Осасуну» с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 51-й минуте Килиан Мбаппе, реализовав пенальти.

«Осасуна» закончила матч вдесятером. На исходе компенсированного времени (90+6) был удален защитник Абель Бретонес.

Во втором туре 24 августа «Осасуна» примет «Валенсию», а «Реал» сыграет на выезде с «Овьедо».

Подписывайся в ВК
Все новости
«Амкал» из Медиалиги обыграл «Калугу» и вышел в 1/64 финала Кубка России
Вчера, 18:55
Дортмундская «Боруссия» победила «РВ Эссен» в Кубке Германии
18 августа
«Пари НН» набрал первые очки в РПЛ, обыграв махачкалинское «Динамо»
18 августа
Гол прямым ударом с углового принёс «Торпедо» победу над «Уралом»
18 августа
«Эспаньол» переиграл «Атлетико» в поединке чемпионата Испании
18 августа
«Милан» прошёл «Бари» в Кубке Италии
18 августа
 
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 03:54
Реал категорически не в порядке!
амурец
амурец
сегодня в 02:24
Реал с победой, хотя подумать есть над чем
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:46
КЧМ и есть предсезонка. Но и там провалились. Хотя разговоров ого такие высокопарные вели
y-ago
y-ago
сегодня в 00:38
С победой - это разумеется! Но...И вот этого "но" выше крыши. Признаюсь, я никогда не считал Алонсо лучшим вариантом для Реала, при всем уважении к немецкой лиги, которую он когда-то выиграл в качестве тренера. Он пресный какой-то. Заявка на то, что "все у меня будут бегать" - это стратегия игры? Ну, друзья, это детский лепет...Оба тайма не могли взломать этот "полуавтобус". Никаких идей в атаке. Все вяло и бездумно! Вообще! Если бы не случайный пенальти Килиана...Правда, одно негодование....Слабенькая надежда на чудо, везение, которое сопутствовало папе Карло, ему-то заслужено, на мой взгляд... Удачи Реалу! P/S - По составу: не могу не сказать о Родриго! Держать на лавке такого уровня игрока - дурость, в лучшем случае. Хороший мальчишка-аргентинец, но...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:25
Короче говоря, как я понял, Родриго попал в немилость Хаби Алонсо. Почему бы не выпустить его, если у Винисиуса абсолютно ничего не получается? Даже писать не хочется. Очень много вопросов к тренеру. Ждём следующего матча. Конечно, тренеру тоже нужно время, чтоб что-то построить. Считай, что предсезонки не было. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:19
Игра уровня пердива...
iBragim2102
iBragim2102
сегодня в 00:18
да, Реал встрял
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:17
А рок оказывается попсовый
Брулин
Брулин
сегодня в 00:17, ред.
Зачем покупать лучшего футболиста мира, если ты не строишь вокруг него игру, не понимаю
Barcelona
Barcelona
сегодня в 00:14
Равная игра была, но пенальти помог реалу добыть три очка!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:10
Пока Перес властно строит галактикос, Барса будет всегда сильней Реала. Пусть цикл новой галактикос продлится лет 5-7.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:08
Хороший матч Реала. В атаке старались, но не все получалось.. зато в защите без ошибок. Осасуна ничего не делала. Неяркая, но важная победа.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:06, ред.
Думаю ... с такой игрой Реала , Барселона их драть будет ещё года два - не меньше.
Ну что за по*но от Алонсо ? Как вы уже задрали с вашим 4-3-3, где нет нормального - полноценного центра. И это, заметьте, с Осасуной ( с колхозом) !!

Ничего нормального - стремительного и разящего не создано в нападении. Гол соорудил Мбаппе, который картинно рухнул в штрафной на газон, в стиле великого Роналду.
Новый наследник Де Стефано - Мастантуоно, вроде неплохо вошёл в игру, но какой из этого толк, если Винисиус уже на лавке, а Мбаппе набегался ? Парень продрался слева, а передачу отдавать некому, в результате пробил с острого угла, стесно, в кипера Осасуны.

Короч. Игра у Реала убогая, медленная..., а сам Алонсо, пока, - подобие Анчелотти в его худшей версии.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:06
Еле выиграли и то с пенальти.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 