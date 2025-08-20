«Реал» обыграл «Осасуну» благодаря голу Мбаппе с пенальти

1755637239

сегодня, 00:00

В первом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Осасуну» с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 51-й минуте , реализовав пенальти.

«Осасуна» закончила матч вдесятером. На исходе компенсированного времени (90+6) был удален защитник .

Во втором туре 24 августа «Осасуна» примет «Валенсию», а «Реал» сыграет на выезде с «Овьедо».