«Реал» обыграл «Осасуну» благодаря голу Мбаппе с пенальти

В первом туре чемпионата Испании мадридский «Реал» обыграл «Осасуну» с результатом 1:0.
Единственный гол забил на 51-й минуте Килиан Мбаппе, реализовав пенальти.
«Осасуна» закончила матч вдесятером. На исходе компенсированного времени (90+6) был удален защитник Абель Бретонес.
Во втором туре 24 августа «Осасуна» примет «Валенсию», а «Реал» сыграет на выезде с «Овьедо».
Ну что за по*но от Алонсо ? Как вы уже задрали с вашим 4-3-3, где нет нормального - полноценного центра. И это, заметьте, с Осасуной ( с колхозом) !!
Ничего нормального - стремительного и разящего не создано в нападении. Гол соорудил Мбаппе, который картинно рухнул в штрафной на газон, в стиле великого Роналду.
Новый наследник Де Стефано - Мастантуоно, вроде неплохо вошёл в игру, но какой из этого толк, если Винисиус уже на лавке, а Мбаппе набегался ? Парень продрался слева, а передачу отдавать некому, в результате пробил с острого угла, стесно, в кипера Осасуны.
Короч. Игра у Реала убогая, медленная..., а сам Алонсо, пока, - подобие Анчелотти в его худшей версии.
Ну что за по*но от Алонсо ? Как вы уже задрали с вашим 4-3-3, где нет нормального - полноценного центра. И это, заметьте, с Осасуной ( с колхозом) !!
Ничего нормального - стремительного и разящего не создано в нападении. Гол соорудил Мбаппе, который картинно рухнул в штрафной на газон, в стиле великого Роналду.
Новый наследник Де Стефано - Мастантуоно, вроде неплохо вошёл в игру, но какой из этого толк, если Винисиус уже на лавке, а Мбаппе набегался ? Парень продрался слева, а передачу отдавать некому, в результате пробил с острого угла, стесно, в кипера Осасуны.
Короч. Игра у Реала убогая, медленная..., а сам Алонсо, пока, - подобие Анчелотти в его худшей версии.