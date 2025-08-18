Гол прямым ударом с углового принёс «Торпедо» победу над «Уралом»

«Торпедо» одержало победу над «Уралом» в матче 5-го тура Первой лиги (1:0).
Красивым забитым мячом отметился Кирилл Данилин на 50-й минуте.
«Торпедо» занимает 13-е место в турнирной таблице (4 очка).«Урал» идёт вторым (12 баллов).
Но про сухой лист Лобановского и Серебряникого я слышал.
Нет, Володя, этого я не помню, просто не видел. Вероятно, ты прав, но я не видел. Даже в 70-х, не припоминаю, хотя видел много игр. Помню только гол Буряка в КУ, в ворота болгарского клуба, ну и всё...
а пока у Торпедо и.о.гл.тр.
К сожалению, это возможно. Но мне игра Торпедо понравилась. Посмотри, а если, а вдруг?)))
