Гол прямым ударом с углового принёс «Торпедо» победу над «Уралом»

вчера, 21:24
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Торпедо» одержало победу над «Уралом» в матче 5-го тура Первой лиги (1:0).

Красивым забитым мячом отметился Кирилл Данилин на 50-й минуте.

«Торпедо» занимает 13-е место в турнирной таблице (4 очка).«Урал» идёт вторым (12 баллов).

Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 08:45
У нас в Киеве была программа УТ-1, для регионального телевидения. Так вот там, показывали все матчи киевлян, во всех регионах Великой страны... Ну и на футбол старался регулярно ходить. Два года потерял, когда был на "срочке" 1973-1975. А так, помню, почти все матчи-70х...
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:40
Ты слышал, а я видел! В Белгороде, где я тогда жил, помимо центрального телевидения можно было смотреть и Харьков. А Харьков показывал практически все игры украинских команд.
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 08:32
Я действительно в то время почти ничего не смотрел. Единственную игру, которую видел в то время, был матч в 1969, Динамо Киев-Торпедо. А регулярно, смотреть стал уже в 70-х...
Но про сухой лист Лобановского и Серебряникого я слышал.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 08:28
    Capral
    Capral ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 08:12, ред.
    Привет, Володя!!!
    Нет, Володя, этого я не помню, просто не видел. Вероятно, ты прав, но я не видел. Даже в 70-х, не припоминаю, хотя видел много игр. Помню только гол Буряка в КУ, в ворота болгарского клуба, ну и всё...
    cska1948
    cska1948 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 08:08
    Виктор, привет! Помнишь, в 60-е годы прямые голы с углового были обыденным делом.
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 07:49
    Таки да.....)))
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:41
    Таки да! Согласен)))
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 23:21
    Статистика не всегда отражает истинного положения вещей. Очень часто, непосредственно в игре, происходит то, чего стата не фиксирует...)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:05
    Посмотрел стату а игра то равная в принципе
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 23:03
    В концовке, Урал устроил настоящий штурм ворот Торпедо, но действовал очень прямолинейно. А Торпедо выстояло, молодцы!!!
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 22:48
    Урал проиграл команде, которая прямо сейчас из себя ничего не представляет. Придёт весна и в Екатеринбурге,, возможно, будут считать очки. Вот тогда могут и пожалеть, что сегодня их потеряли, целых три.
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:40
    Если честно не ожидал что лидера обыграют!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:24
    наверно, до сих пор ищут нового тренера))
    а пока у Торпедо и.о.гл.тр.
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    вчера в 22:20, ред.
    Приветствую, Володя!!!
    К сожалению, это возможно. Но мне игра Торпедо понравилась. Посмотри, а если, а вдруг?)))
    sv_1969
    sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:16
    Приветствую Виктор! Думаю в этом сезоне этого не будет!
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 21:44
    Ну наконец-то!! С победой торпедонов, стоило только тренера сменить)
    Сп62
    Сп62
    вчера в 21:43
    Почему-то тренером в Торпедо записан Кононов.
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 21:35
    Маловато у автозаводцев очков на старте пердива...
    Capral
    Capral
    вчера в 21:28
    Хороший гол забил Данилин- с углового, от штанги в ворота!!! С победой, Торпедо!!! Возвращайтесь в ПЛ- с Высоко поднятой Головой!!!!!!!
