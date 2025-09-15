Смолов хотел бы сняться в кино

1757917691

вчера, 09:28

Нападающему медиаклуба «Броук Бойз» было бы интересно сняться в кино, но все зависит от проекта, предложений пока не было.

«Паша Мамаев все зазывает меня поучаствовать в реалити-шоу. Но пока нет, пока я не готов. Сняться в кино? Тоже предложений не поступало, но в целом можно рассмотреть, подумать, зависит от того, что это будет. Интересно? Можно попробовать, да», — сказал Смолов.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.