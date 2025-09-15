  • Поиск
Смолов хотел бы сняться в кино

вчера, 09:28

Нападающему медиаклуба «Броук Бойз» Федору Смолову было бы интересно сняться в кино, но все зависит от проекта, предложений пока не было.

«Паша Мамаев все зазывает меня поучаствовать в реалити-шоу. Но пока нет, пока я не готов. Сняться в кино? Тоже предложений не поступало, но в целом можно рассмотреть, подумать, зависит от того, что это будет. Интересно? Можно попробовать, да», — сказал Смолов.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с «Краснодаром» впервые стал чемпионом России. По окончании сезона «Краснодар» объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский «Анжи», екатеринбургский «Урал», московские «Динамо» и «Локомотив», нидерландский «Фейенорд» и испанскую «Сельту». Вместе с «Локомотивом» футболист дважды выиграл Кубок России и один раз — Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.

112910415
112910415
вчера в 12:55
о, есть масса интересных вариантов :
с Лопыревой, с Кокориным, с Дзюбой ... )
474a9kubbhvb
474a9kubbhvb
вчера в 11:41
Тогда уже лучше в мультике
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:14, ред.
Сериал "Паненка".
Генеральный спонсор кинопроекта - РЖД, ВТБ.
Трансляция - на канале Культура.
Закадровый текст автора - Шура Каретный.
Место действия блокбастера - окрестности Магадана...

P.S. Специальный гость показа - группа Бандэрос с хитом:
" Коламбия Пикчерз не представляет,
Как Федя Смолов голы забивает...".

PP.SS. Ждём анонс и платную подписку на премьеру !
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:50
сначала нужно написать сценарий про футболиста-неудачника, который так и закончил бесславно карьеру. показывать его потом молодым футболистам
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:48
Федя, есть отличный сценарий сериала В колонии общего режима. В главной роли. Тату уже есть, главное теперь сесть. Стих вышел. Жги Федя
wqmbtecpg485
wqmbtecpg485
вчера в 10:43
С Кокориным и Мамаевым в сериале Кофейня.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:28, ред.
Но пока у Федора была возможность сняться только в профиль/анфас с табличкой в руках если так ещё снимают конечно
therapy
therapy ответ Vilar (раскрыть)
вчера в 10:26
При такой карьере фильм скорее бы назывался "Утомленный Футболом"
Vilar
Vilar
вчера в 10:23
Почему нет предложений? Можно сыграть зэка, скоро поступит предложение из суда, для этого почти готов: весь в наколках, удар поставлен, чуток подучится по фени ботать и готов фильм "Узник совести".
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 10:18
Кто-то хочет потратить на него время и деньги??
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:13
Федя для начала проконсультируйся у Тёмы...)
