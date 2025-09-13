Гафин считает, что игроки «Динамо» стали показывать более качественную игру

1757780254

вчера, 19:17

Председатель совета директоров московского «Динамо» считает, что футболисты команды показывают прогресс в игре. Об этом он заявил журналистам после матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против «Спартака» (2:2).

«Игра для зрителей, как мне кажется, была зрелищной. По этой игре мы и наши болельщики могли ожидать победу, но ничья боевая. Можно сказать, что по качеству игры мы видим прогресс. Мы хотим надеяться, что команда и футболисты сохранят настрой, начнут показывать игру и набирать очки», — сказал Гафин.

«Спартак» набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице. «Динамо» с 9 очками располагается на 8-й строчке.

В следующем туре «Спартак» примет самарские «Крылья Советов», «Динамо» на выезде сыграет с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 21 сентября.