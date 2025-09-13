  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Сакич назвал нормальными эмоции Станковича во время матча с «Динамо»

вчера, 19:23
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Реакция главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» Деяна Станковича и тренерского штаба команды на действия судьи в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» была нормальной. Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера «Спартака» Ненад Сакич.

Встреча завершилась со счетом 2:2. В компенсированное к первому тайму время «Динамо» вышло вперед (2:1) благодаря голу Бителло. Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам «Динамо» продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста «Спартака».

«Если речь идет об эпизоде с голом, здесь мы должны понимать, что арбитры ранее трактовали такие эпизоды однозначно, давали фол. Эмоции, которые были, абсолютно нормальные. С нами это происходит нередко», — сказал Сакич

«Маркиньос лежал на земле. Если бы это не обернулось голом, мы бы вряд ли говорили об этой проблеме», — добавил специалист.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гафин считает, что игроки «Динамо» стали показывать более качественную игру
Вчера, 19:17
Перрен рассказал, что помогло ему стать лучшим ассистентом Лиги 1
12 сентября
Спортдир «Спартака» Кахигао: «70-75% футболистов не хотели ехать сюда»
12 сентября
Станкович доволен летними трансферами «Спартака»
12 сентября
В «Спартаке» объяснили расставание с Черновым и Дуарте
12 сентября
Перрен признался, что хочет снова сделать дубль в ворота «Зенита»
12 сентября
 
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:41, ред.
Ну я как бы краем глаза успел увидеть как этот Ненад и сам психовал вместе со Станковичем, конечно это нормальные эмоции, правда только по его субъективному незрелому мнению. У Абаскаля хоть был Слишкович в противовес его неадеквату и незрелости, а в этом штабе один другого хлеще, шайка малолетней гопоты на бровке Спартака
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 19:51
Вот если психиатрическая экспертиза подтвердит, что поведение Станковича нормальное, тогда...... Но боюсь там пропишут стационарное лечение. Все сильно запущено с постоянными рецидивами. Пора решать проблему радикально. А именно 5-10 игр дисквалификации без права нахождения на стадионе.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:37
Ну если на поле во время матча выбегать нормально ? - тады ой...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 