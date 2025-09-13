Сакич назвал нормальными эмоции Станковича во время матча с «Динамо»

1757780623

вчера, 19:23

Реакция главного тренера московского футбольного клуба «Спартак» и тренерского штаба команды на действия судьи в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Динамо» была нормальной. Такое мнение журналистам высказал помощник главного тренера «Спартака» .

Встреча завершилась со счетом 2:2. В компенсированное к первому тайму время «Динамо» вышло вперед (2:1) благодаря голу Бителло. Станкович выражал недовольство действиями главного арбитра Егора Егорова, который дал возможность игрокам «Динамо» продолжить атаку, несмотря на находящегося на газоне футболиста «Спартака».

«Если речь идет об эпизоде с голом, здесь мы должны понимать, что арбитры ранее трактовали такие эпизоды однозначно, давали фол. Эмоции, которые были, абсолютно нормальные. С нами это происходит нередко», — сказал Сакич

«Маркиньос лежал на земле. Если бы это не обернулось голом, мы бы вряд ли говорили об этой проблеме», — добавил специалист.