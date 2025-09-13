  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Карпин считает, что игроки «Динамо» были лучше «Спартака» в интенсивности

вчера, 19:47
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Футболисты московского «Динамо» были лучше игроков столичного «Спартака» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги в желании и интенсивности, но хуже в согласованности действий. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Динамо» Валерий Карпин.

В субботу «Динамо» дома сыграло вничью со «Спартаком» со счетом 2:2.

«Игра была равна, результат говорит сам за себя. Можно говорить про реализованные моменты, про голы из созданных или не созданных моментов, которые, как мы видим, бывают. Много было ошибок, но не потому что игроки ошибались просто так, а потому что обе команды прилично прессинговали, нужно учитывать и сопротивление соперников», — сказал Карпин.

«Мы были лучше в желании, самоотдаче, интенсивности. Были хуже в согласованности действий. [Денис] Макаров сбивает Рубенса, и с этого начинается атака, это несогласованность», — добавил специалист.

Подписывайся в ВК
Все новости
Роман Ротенберг назвал матч «Динамо» и «Спартака» праздником спорта
Вчера, 19:36
Сакич назвал нормальными эмоции Станковича во время матча с «Динамо»
Вчера, 19:23
Гафин считает, что игроки «Динамо» стали показывать более качественную игру
Вчера, 19:17
Перрен рассказал, что помогло ему стать лучшим ассистентом Лиги 1
12 сентября
Спортдир «Спартака» Кахигао: «70-75% футболистов не хотели ехать сюда»
12 сентября
Станкович доволен летними трансферами «Спартака»
12 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:20, ред.
Кто лучше - определяет табло на стадионе....
А по факту 1 победа в 8-ми последних официальных играх....
Карпину в подтверждение своих слов и амбиций пора выдать серию победных матчей....
Удачи !!
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:50
А ты уверен, что смотрел, именно матч Динамо-Спартак?
Сп62
Сп62
вчера в 21:32
Мне же, наоборот, игра Динамо в пас понравилась больше.
Viollator
Viollator
вчера в 21:15
Одного гола не хватило для бородёшкиной отставки
Capral
Capral
вчера в 21:14
Очень энергозатратный матч для Динамо. Компенсировали неумение прессингом и старанием. Страшная несыгранность, катастрофические ошибки в центре поля, в своей штрафной и очень мало конкретики в игре Динамо. Ну а про отсутствие классных игроков разговор особый. Меня поражают те провалы в середине поля, которые раз за разом вскрывал Спартак и с легкостью проходил оборону соперника, которая частенько не была готова к стремительным контрам КБ. О созидательной игре Динамо и говорить нечего, практически нет креатива, а на фоне техничного и легкого Спартака, игра Динамо выглядела совсем печально.
Но с точки зрения морального состояния и крепости динамовского духа, эта игра пошла нам в однозначный плюс, и дает, хоть и робкий, но всё же оптимизм на будущее...
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:13
Доброго Здоровья, Alex!
Смею вас успокоить, не скажется. Сегодня они использовали сэкономленные эмоции и энергию не использованные в предыдущем туре с одноклубниками из Махачкалы, за что и поплатились, проиграв 0:1 в Каспийске.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:51
Забыть как страшный сон этот матч.Динамо было лучше,и меня это удивило.Оно было лучше по игре когда на поле не стало Мартинса.
В оправдание - этот матч после паузы .
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:30, ред.
Согласен с Карпиным. А не хватило мелочи, ляп Лунёва подвёл, дал фору СпаМу ))).
DXTK
DXTK
вчера в 20:28, ред.
"Игра была равна.........вот это начало комментария Карпина так и тянет на продолжение всем известной поговорки...........Игра была равна играли два гвна......оно так и есть.....так что Карпин мог дальше особо не умничать и ничего не говорить и так все поняли его намек без слов..........
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:23, ред.
Мне кажется, что Динамо действительно потратило слишком много энергии и эмоций на матч со Спартаком. Не скажется ли это на результатах последующих игр, ведь часть энергии взята авансом, из будущего запаса? Следующий соперник Оренбург, он сегодня проиграл и будет зол...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:20, ред.
Конечно лучше, лучше Спартака быть это не то чтобы задача - просто играть в футбол выходишь и ты уже лучше Спартака
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 