Карпин считает, что игроки «Динамо» были лучше «Спартака» в интенсивности

1757782029

вчера, 19:47

Футболисты московского «Динамо» были лучше игроков столичного «Спартака» в матче восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги в желании и интенсивности, но хуже в согласованности действий. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Динамо» .

В субботу «Динамо» дома сыграло вничью со «Спартаком» со счетом 2:2.

«Игра была равна, результат говорит сам за себя. Можно говорить про реализованные моменты, про голы из созданных или не созданных моментов, которые, как мы видим, бывают. Много было ошибок, но не потому что игроки ошибались просто так, а потому что обе команды прилично прессинговали, нужно учитывать и сопротивление соперников», — сказал Карпин.

«Мы были лучше в желании, самоотдаче, интенсивности. Были хуже в согласованности действий. [Денис] Макаров сбивает Рубенса, и с этого начинается атака, это несогласованность», — добавил специалист.