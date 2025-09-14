  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Для решения задач Карпин и «Динамо» должны доверять друг другу — Пивоваров

вчера, 11:07

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Валерий Карпин имеет длительный контракт с клубом, все работают над решением общих задач и доверяют друг другу. Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.

Карпин возглавил «Динамо» в июне.

«Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу», — сказал Пивоваров.

Бело-голубые с 9 очками в 8 матчах идут на 8-й позиции в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Подписывайся в ВК
Все новости
Дзюба о защитниках «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить»
13 сентября
Карпин считает, что игроки «Динамо» были лучше «Спартака» в интенсивности
13 сентября
Роман Ротенберг назвал матч «Динамо» и «Спартака» праздником спорта
13 сентября
Сакич назвал нормальными эмоции Станковича во время матча с «Динамо»
13 сентября
Гафин считает, что игроки «Динамо» стали показывать более качественную игру
13 сентября
Перрен рассказал, что помогло ему стать лучшим ассистентом Лиги 1
12 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Ев17
Ев17 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:50
это не тренерская работа была, играли скорее на эмоциях, возможно Карпин просто замотивировал на дерби ... тренерская работа никакая - центр защиты провальный, голы просто привозили, ставка в составе делается на отстойных игроков, подобранных где придётся , Зайнудинов, Сергеев, Осипенко, Миранчук и подобные
Lobo77
Lobo77
вчера в 18:59, ред.
Кто боится что Карпин не сдюжит со сборной из-за работы с Динамо - не беспокойтесь. Карпин в сборной будет играть с теми же футболистими скоро. Сделают Динамо базовым клубом сборной, и все будут довольны совмещением Эстона)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:46
Да, если тебе интересно моё мнение, почему, Флик выиграл в одном сезоне всё в Примере, могу озвучить. Но в другой раз. Впрочем, если ты настаиваешь- можно и раньше...)))
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:42
Правильно, мы- взрослые УВАЖАЕМЫЕ люди, и заниматься разделом песочницы нам не идёт.)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:40
Сдаюсь !!! )
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:39
Да я давно спокоен, а вот тебе, определенно, мои победы покоя не дают... И кстати, не только тебе)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:36
Успокойся , Вить.
Хорош. Это уже не смешно.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:35
Я могу тебе всё по пунктам объяснить, почему он выиграл в первый сезон,
но кроме всего, я напомню тебе твои же слова, что главное для тренера- это ЛЧ. Из этого следует, что в Примере, в которой забивается в среднем по 4-5 мячей за игру, можно выиграть- всё что угодно, даже для конФЛИКта.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:32
Кому и что ты всем доказал по Флику ??!!))))) Человек в свой первый сезон выиграл с Барселоной всё, за исключением ушастого. Доказал он... ( facepalm ).
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:29
Да никто за голову не хватается, потому что жалеют не за Фликом, а за Магатом, которого хотели назначить, но Маттеус внедрил своего крестника, а сейчас, сам же его и критикует... На Соккере никто не критикует Флика? А что, Соккер- это всё футбольное сообщество, или я еще ничего не доказал, или Индзаги не посадил этого скандалиста на пятую точку?)))
Ладно, закончили тему, всё итак ясно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:25
Динамо вчера было лучше Спартака и выдало несколько очень приличных отрезко, только скорости добавить.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:25
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 15:22
    А ты пытаешься всему сообществу навязать Флика, которого погнали пинками из сборной и посылали по известной тропе, и которого, грамотно убрал с дороги хитрый, и прагматичный Индзаги...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 15:20
    Я констатирую о Карпине факты, ты же пытаешься свои иллюзии о нём впихнуть в другие головы..., и как видишь из комментов - бесполезная эта затея , Вить.
    Поэтому никаких споров о Карпине у нас с тобой нет и не было.
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 15:16
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 15:12, ред.
      Кроме тебя никто тут не нагнетает. Если ты о чем то осведомлён, я то тут причём ?)))))
      Capral
      Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 15:05, ред.
      Про ВТБ, ты никому Америки не открыл, мне тем более.))) Я потому и отказался от боления за родное Динамо, потому что не мог снести того, что, некогда Великий Клуб лишили званий и погон, о чём, неоднократно писал и даже в моём профиле на Соккере это написано. Поэтому, Макс, не надо нагнетать и казаться осмедомленнее других. Еще в прошлом году, ВТБ готов был продать Бителло, не думая о развитии клуба и его проблемах, но помешала только политическая ситуация и несвоевременный перевод денег за игрока. Но то, что не получилось с Бителло, банк умело совершил с другим, не менее классным и необходимым игроком команды- Карраскалем, меньше всего заботясь о проблемах Карпина.
      И сейчас, речь идет не о доверии к Карпину, а только о том, как долго, банк захочет терпеть убытки, от возможной неудачной работы тренера. Потому что, никто, в ВТБ футбол не любит и болельщиком Динамо не является.
      Capral
      Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
      вчера в 14:54
      Я Вам объясню, какие именно заслуги, о которых я уже неоднократно писал. Первое: это то, что Карпин умеет грамотно балансировать игру, у него нет игровых перекосов и у него, в определенной степени существует игровая дисциплина... Он умеет читать соперника и находить у него болевые и слабые места, что, Карпин неоднократно доказывал работая в Ростове, побеждая российских топов, имея состав, несоизмеримо хуже, чем у соперников. Скажу больше, если бы в российском футболе был приз "Гроза авторитетов", как когдато, в советское время, то карпинский Ростов был постоянным его обладателем.
      Да, сейчас, несколько затянулась игровая перестройка. Мне тоже не всё нравится, я не со всем согласен, меня тоже огорчают временные неудачи команды, но я умею ждать и призываю этот делать других... Когда Лобановскому, в 1974г., В.В.Щербицкий предложил возглавить киевское Динамо, Лобан ответил: "Взяться, возьмусь, но ничего не обещаю"...
      У меня с Вами много общего, во взглядах на футбол. Вы искренне переживаете за свой родной Спартак, я- за своё, некогда роДное Динамо. Исходя из этого- желаю Вам иметь терпение и подождать- Вам, своей удачи, мне своей...)))
      Честь имею.
      Bad Listener
      Bad Listener ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
      вчера в 14:45, ред.
      Точно про переживания, мы все видим например как Станкович переживает, так ярко и громко что вся планета знает наверное про эти переживания Станковича, толку только нет и не будет от этих неуместных переживаний. Скорее наоборот на лицо один вред для репутации команды
      112910415
      112910415
      вчера в 14:39
      Увидим, как это получится
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      вчера в 14:34, ред.
      Для окрыленных оптимистов поясню. ВТБ пофигу на Динамо и сам футбол. Просто большому мешку ( будь то монополия или банк) нужно продвигать свой бренд. Попалось под руку Динамо, кинули им косточку, как цепному псу Спайку из мультика про Тома и Джерри, ну а те довольны, как слоны после грязевой ванны...
      Результат же нафиг не нужен. Есть вывеска, есть имитация работы ( пыль в глаза ), есть зарплатная ведомость, зарплата и блатные морды её получающие... ну и всё на этом.

      По Валере... Переживает, говорите? Переживать можно по разному: можно переживать и дело делать, а можно переживать и разводить руки в муках и думах...
      j4ryy6acre2m
      j4ryy6acre2m
      вчера в 14:25
      Ему итак там всё открыто, к чему сейчас эти разговоры, лишняя шумиха вокруг Валеры
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 13:34
      Действительно, стоило бы доверять и помогать...
      Capral
      Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
      вчера в 12:45
      Ну а ты, как всегда, оказывается, больше всех знаешь, что нужно для блага Динамо и сборной?)))
      Рано или поздно запреты отменят? Возможно, вот только, я не очень уверен, что ради сборной России, ФИФА пожертвует- Германией, Англией и Францией, а вместе с ними- Испанией и Италией...
      Alex_67
      Alex_67
      вчера в 12:28
      Если Динамо доверяет Карпину, то пусть он сосредоточится на работе в клубе и освободит место главного тренера сборной России по футболу. Рано или поздно все международные запреты снимут с нашей страны. Надо начинать серьёзно работать, для этого главной команде страны нужен серьёзный специалист, который сосредоточится только на сборной. Надоели эксперименты Карпина. Валера по прежнему считает себя лучшим тренером мира... Мало того, он активно работает со СМИ и игроками над повышением своего авторитета. Я думаю, случись Карпину выбирать, он выберет сборную России. Там проще пускать пыль в глаза. Формально за этого человека и статистика – сплошь разгромные победы. А кто соперники, дело десятое....
      Vilar
      Vilar
      вчера в 12:26
      О каком Динамо в заголовке? Слово "Динамо" такое всеобъемлемое, что и перечислить всех затруднительно, куда входят: игроки, тренеры, массажисты, медперсонал, администраторы, вспомогательные сотрудники, работники стадиона и т.д., а самое главное - руководство (как говорит Capral - банкиры). Одолевают смутные сомнения, что все перечисленные доверяют Карпину, не говоря о том, что им доверяет Карпин. У Карпина, наверняка, накопился такой негативный опыт, что говорить, что он в Динамо будет всем доверять, особенно банкирам, которым, в принципе, доверять невозможно. Думаю, он это прекрасно знает и "красное словцо" пивоварова, ничего не значит!
      therapy
      therapy
      вчера в 12:23, ред.
      Насколько доверяют друг другу будет понятно только после сезона... если Валера пойдет на второй сезон, значит действительно доверяют, а так пока это ревирансы друг перед другом.
      Capral
      Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
      вчера в 12:12
      Молодец, корсар- поДДерживаю!!!)))
      Capral
      Capral
      вчера в 11:50, ред.
      Доверие руководства Клуба очень важно и необходимо для плодотворной работы любого тренера, Карпин не исключение. Очень рад, что Валера пользуется благосклонностью руководителей ВТБ. С другой стороны, не очень понятно- зачем было продавать такого незаменимого игрока как Карраскаль, которого сейчас так не хватает команде... Возможно я поторопился, первоначально, озвучив высокое место Динамо с Карпиным уже в этом сезоне. Да, вероятно, при всем доверии к Карпину, этим сезоном придется пожертвовать во благо сезонам следущим. Но вполне возможно, что еще и в этом чемпионате или кубке не всё потеряно... Видно, что работа ведется, команда перестраивается, а переживания Карпина видны невооруженным глазом. Ну что же, поДДержим, вместе- тренера и команду!!!!!!! Несмотря на все болезненные трудности с составом и организацией игры, команда хоть и медленно, но движется к поставленной цели... А победы придут, надо только верить и набраться терпением!!!!!!!
      Удачи- Карпину и команде!!!!!!!
      Bad Listener
      Bad Listener
      вчера в 11:44, ред.
      Зарекомендовал? А какие именно заслуги Карпина идут как рекомендации его как тренера? Чот я пытаюсь вспомнить и не получается. Из особенностей Валеры только его пассивная агрессия и вечное недовольство всем вспоминаются, но это как раз рекомендации к тому чтобы не доверять этому человеку.
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
       
       
       