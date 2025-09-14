Для решения задач Карпин и «Динамо» должны доверять друг другу — Пивоваров

1757837249

вчера, 11:07

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» имеет длительный контракт с клубом, все работают над решением общих задач и доверяют друг другу. Об этом рассказал генеральный директор «Динамо» .

Карпин возглавил «Динамо» в июне.

«Вопрос не эмоций, а совместной работы. У нас с Валерием Георгиевичем Карпиным длительный контракт. Это тренер, который своей карьерой себя зарекомендовал, поэтому мы работаем вместе на общий результат. У нас общие задачи, и для их решения необходимо доверять друг другу», — сказал Пивоваров.