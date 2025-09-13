Роман Ротенберг назвал матч «Динамо» и «Спартака» праздником спорта

1757781399

вчера, 19:36

Член совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг назвал настоящим праздником спорта игру восьмого тура чемпионата России по футболу между столичными «Спартаком» и «Динамо».

Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 2:2.

«Полные трибуны, замечательная атмосфера, болельщики рады. Настоящий праздник спорта. Все ребята бились. Верим в победу в дальнейших матчах. Где страстей больше? В командных видах спорта что в футболе, что в хоккее много страстей, это здорово», — сказал Ротенберг.

«Спартак» набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. «Динамо» с 9 очками располагается на 8-й строчке.