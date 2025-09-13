  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Роман Ротенберг назвал матч «Динамо» и «Спартака» праздником спорта

вчера, 19:36
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Член совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Роман Ротенберг назвал настоящим праздником спорта игру восьмого тура чемпионата России по футболу между столичными «Спартаком» и «Динамо».

Встреча прошла в субботу и завершилась со счетом 2:2.

«Полные трибуны, замечательная атмосфера, болельщики рады. Настоящий праздник спорта. Все ребята бились. Верим в победу в дальнейших матчах. Где страстей больше? В командных видах спорта что в футболе, что в хоккее много страстей, это здорово», — сказал Ротенберг.

«Спартак» набрал 12 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице Мир — Российской премьер-лиги. «Динамо» с 9 очками располагается на 8-й строчке.

Подписывайся в ВК
Все новости
Сакич назвал нормальными эмоции Станковича во время матча с «Динамо»
Вчера, 19:23
Гафин считает, что игроки «Динамо» стали показывать более качественную игру
Вчера, 19:17
Перрен рассказал, что помогло ему стать лучшим ассистентом Лиги 1
12 сентября
Спортдир «Спартака» Кахигао: «70-75% футболистов не хотели ехать сюда»
12 сентября
Станкович доволен летними трансферами «Спартака»
12 сентября
В «Спартаке» объяснили расставание с Черновым и Дуарте
12 сентября
 
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 20:55
Хороший матч получился.... приятно было посмотреть этот матч.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 20:22, ред.
Да, точно праздник, у нас 3 гола из 4х после привозов и нелепых ошибок - празник отскока и рикошета в одноимённой лиге. Стыдно что у нас такого низкого качества игру вообще кто то положительно смог оценить, понятно на Матч ТВ они там обязаны походу всех хвалить и углы сглаживать, но верить то им зачем?

З.Ы. Спартак потерял половину очков за 8 туров, а Динамо ещё больше. Суперматч суперкоманд 👍👍👍
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 