Дзюба о защитниках «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить»

1757793628

вчера, 23:00

Форвард «Акрона» после матча РПЛ с «Краснодаром» высказался о противостоянии с бразильскими защитниками «быков».

«С ними общался на португальском. Они хорошие ребята, по хорошему буйные, люблю такое. Пытаются меня проверить, но не понимают, что русский дух не сломить. Всё, что они там делают, для меня не проблема. Мне нравится с ними играть, очень сильные защитники. И только против сильных защитников ты можешь прибавлять, на их фоне чувствовать себя молодым. Ещё есть порох», — сказал Дзюба.