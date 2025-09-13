  • Поиск
Дзюба о защитниках «Краснодара»: «Не понимают, что русский дух не сломить»

вчера, 23:00
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Форвард «Акрона» Артем Дзюба после матча РПЛ с «Краснодаром» высказался о противостоянии с бразильскими защитниками «быков».

«С ними общался на португальском. Они хорошие ребята, по хорошему буйные, люблю такое. Пытаются меня проверить, но не понимают, что русский дух не сломить. Всё, что они там делают, для меня не проблема. Мне нравится с ними играть, очень сильные защитники. И только против сильных защитников ты можешь прибавлять, на их фоне чувствовать себя молодым. Ещё есть порох», — сказал Дзюба.

Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 06:04
Пиар, пиар!..
Брулин
Брулин
сегодня в 05:17
крыша уже окончательно потекла, поэтому дорога либо в цирк, либо в госдуму
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:45
За Дзюбой нужен глаз да глаз. Лучше его дурную энергию использовать для дела. Сегодня с Краснодаром сыграли хорошо, но проиграли. Следующий соперник Рубин, он только формируется и его можно победить. Артём, покажи себя!!! Ваше место в турнирной таблице не соответствует амбициям Акрона...
Шуня771
Шуня771
сегодня в 00:08
Пенальти....
А когда рабочий, с игры?)
Vilar
Vilar
вчера в 23:39
Дзюба песок путает с порохом.
nubom
nubom
вчера в 23:38
Дзюба молодец! Все время бодрячком и с юмором...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Tolik33387 (раскрыть)
вчера в 23:33, ред.
😁😁
А то, я не могу понять, что за порох у этого чучело
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:33
Пытаются меня проверить, но не понимают, что русский дух не сломить. Сказал Тёма и пошёл снимать видео)))
Tolik33387
Tolik33387 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:30
о порохе в его ягодицах))
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:27
О чём толкует этот ?
