Сёмин считает «Ливерпуль» главным фаворитом предстоящего сезона ЛЧ

Английский «Ливерпуль» является главным фаворитом на победу в сезоне-2025/26 Лиги чемпионов. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин.
Новый сезон Лиги чемпионов стартует во вторник. На общем этапе «Ливерпуль» сыграет против испанских «Реала» и «Атлетико», итальянского «Интера», германского «Айнтрахта», нидерландского ПСВ, бельгийского «Юнион Сен-Жиллуа», французского «Марселя», азербайджанского «Карабаха» и турецкого «Галатасарая».
«Из лидеров Лиги чемпионов отмечу „Ливерпуль“ и „Барселону“. „Ливерпуль“ и до этого был силен, плюс такая трансферная кампания прошла летом, сейчас тоже в чемпионате Англии играют сильно, — сказал Сёмин. — „Барселона“ стала опытнее, и у них много талантливых молодых футболистов, которые будут еще больше прогрессировать. Также есть действующий победитель ПСЖ, есть „Реал“. Эти четыре команды будут главными фаворитами. „Ливерпуль“ поставил бы на первое место среди претендентов пока, но дальше все расставит турнир».
В финале прошлого розыгрыша ПСЖ обыграл «Интер» со счетом 5:0. Финал этого сезона пройдет 30 мая 2026 года в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».
По мне так Ливер где-то 5-й. Нынче же сильнее остальных Барса и Бавария. Затем ПСЖ и Реал.
По мне так Ливер где-то 5-й. Нынче же сильнее остальных Барса и Бавария. Затем ПСЖ и Реал.
У меня складывается впечатление,что Бернли в ставках участвуют,как минимум в двух последних матчах.
У меня складывается впечатление,что Бернли в ставках участвуют,как минимум в двух последних матчах.