Сёмин считает «Ливерпуль» главным фаворитом предстоящего сезона ЛЧ

вчера, 17:41

Английский «Ливерпуль» является главным фаворитом на победу в сезоне-2025/26 Лиги чемпионов. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин.

Новый сезон Лиги чемпионов стартует во вторник. На общем этапе «Ливерпуль» сыграет против испанских «Реала» и «Атлетико», итальянского «Интера», германского «Айнтрахта», нидерландского ПСВ, бельгийского «Юнион Сен-Жиллуа», французского «Марселя», азербайджанского «Карабаха» и турецкого «Галатасарая».

«Из лидеров Лиги чемпионов отмечу „Ливерпуль“ и „Барселону“. „Ливерпуль“ и до этого был силен, плюс такая трансферная кампания прошла летом, сейчас тоже в чемпионате Англии играют сильно, — сказал Сёмин. — „Барселона“ стала опытнее, и у них много талантливых молодых футболистов, которые будут еще больше прогрессировать. Также есть действующий победитель ПСЖ, есть „Реал“. Эти четыре команды будут главными фаворитами. „Ливерпуль“ поставил бы на первое место среди претендентов пока, но дальше все расставит турнир».

В финале прошлого розыгрыша ПСЖ обыграл «Интер» со счетом 5:0. Финал этого сезона пройдет 30 мая 2026 года в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш».

Grizly88
Grizly88
сегодня в 08:56
Барселону поставлю на первое место второй Бавария 3 Реал , или может какой то Андердог наконец поднимет эту чашку? Давно не было с 2004 года где Порту взял лч.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ заDOOMчивый (раскрыть)
сегодня в 08:41, ред.
ПСЖ - Челси ?
Говоря откровенно я не сужу по одному матчу. Барселона отгрузила треху Ливерпулю, а потом в ответке пропустила четыре. Ювентус дома получил треху от Реала, а потом отыгрался в Мадриде... Примеров масса.

ПСЖ же весь сезон всех кромсал, включая ЛЧ и мощные игры в США. Победа Челси в финале ? В одном отдельно взятом матче бывает всё... и со всеми. Я же речь вел о стабильности игры. Челси этим может козырять ? А вот ПСЖ может.

Реал ? Даже корявый Реал брал ЛЧ. Этот клуб вообще за скобками.
8unu593yju5e
8unu593yju5e
вчера в 20:08
сёмину конечно что языком молоть что с горы катиться
vaqs47fhjq6p
vaqs47fhjq6p
вчера в 20:07
Не рановато ли для таких заявлений?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:35
После того,как ПСЖ в штатах отгрузили три мяча и полностью их заперли в конюшни, терзают смутные сомнения в их способностях. Реал тоже сырой,по тому же клубному чемпионату. Пожалуй Барса главный претендент и наверное заслуженный. В принципе пара тройка матчей покажет, whoiswho
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:29
Сёмин наверное матчи Ливерпуля не смотрел,так понаслышке. Сказать что в АПЛе играют сильно,это значит не смотреть ни одного матча. Добиваются результата - Да, но как говорится на последнем вздохе. Нет ни одного матча,когда было тотальное преимущество и бесчисленное кол-во моментов. С Бернли было тотальное доминирование, но только счастливый случай,а точнее два случая,первый пенальти,а второй что его реализовал Салах, позволили набрать 3 очка.
У меня складывается впечатление,что Бернли в ставках участвуют,как минимум в двух последних матчах.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:15, ред.
Уважаю Палыча, но с его оценкой не согласен. У Ливерпуля результат есть, но игры не вижу. То что стартанули хорошо и выиграли у догов - ничего не значит. С Арсеналом играли тяп-ляп и это при том,что канониры пока раскачиваются...

По мне так Ливер где-то 5-й. Нынче же сильнее остальных Барса и Бавария. Затем ПСЖ и Реал.
