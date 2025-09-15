Сёмин считает «Ливерпуль» главным фаворитом предстоящего сезона ЛЧ

1757947284

вчера, 17:41

Английский «Ливерпуль» является главным фаворитом на победу в сезоне-2025/26 Лиги чемпионов. Такое мнение высказал бывший главный тренер сборной России Юрий Сёмин.

Новый сезон Лиги чемпионов стартует во вторник. На общем этапе «Ливерпуль» сыграет против испанских «Реала» и «Атлетико», итальянского «Интера», германского «Айнтрахта», нидерландского ПСВ , бельгийского «Юнион Сен-Жиллуа», французского «Марселя», азербайджанского «Карабаха» и турецкого «Галатасарая».

«Из лидеров Лиги чемпионов отмечу „Ливерпуль“ и „Барселону“. „Ливерпуль“ и до этого был силен, плюс такая трансферная кампания прошла летом, сейчас тоже в чемпионате Англии играют сильно, — сказал Сёмин. — „Барселона“ стала опытнее, и у них много талантливых молодых футболистов, которые будут еще больше прогрессировать. Также есть действующий победитель ПСЖ , есть „Реал“. Эти четыре команды будут главными фаворитами. „Ливерпуль“ поставил бы на первое место среди претендентов пока, но дальше все расставит турнир».