«Монако» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов из-за проблем с самолетом

вчера, 22:14
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге-:-Логотип футбольный клуб МонакоМонако19:45 Не начался

Игроки футбольного клуба «Монако» не сумели вылететь на гостевой матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» из-за проблем с самолетом. Об этом сообщает портал AD.nl.

По информации источника, в самолете перед вылетом начались проблемы с системой кондиционирования, которые не удалось устранить к вечеру среды. Предполагается, что «Монако» вылетит в Брюгге утром 18 сентября.

Ранее агентство AFP сообщило, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в матчах команды еще несколько недель из-за травмы бедра.

Матч между «Брюгге» и «Монако» пройдет 18 сентября. Начало встречи запланировано на 19:45 мск.

112910415
112910415
сегодня в 06:18
автобус-то надёжнее ! )
Шуня771
Шуня771
сегодня в 05:42
"....в самолете перед вылетом начались проблемы с системой кондиционирования, которые не удалось устранить к вечеру среды"
Странно...
В машине поломки, в том числе и зачастую, определяет компьютер, а в нашем случае самолет...
С поломкой ладно, пусть ищут первобытно-общинным способом, но почему Его Светлость - князь Альберт, в виде исключения, не дал свой аэроплан любимой команде?)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 03:42
Повезло им, что пилоты ответственные оказались.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:31
Ну зачем рисковать - любой сбой в работе авиалайнера чреват последствиями...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:43
Раньше вообще кондиционеров не было. Сейчас такие неженьки пошли
