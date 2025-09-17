«Монако» не смог вылететь на матч Лиги чемпионов из-за проблем с самолетом

1758136485

вчера, 22:14

Игроки футбольного клуба «Монако» не сумели вылететь на гостевой матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге» из-за проблем с самолетом. Об этом сообщает портал AD.nl.

По информации источника, в самолете перед вылетом начались проблемы с системой кондиционирования, которые не удалось устранить к вечеру среды. Предполагается, что «Монако» вылетит в Брюгге утром 18 сентября.

Ранее агентство AFP сообщило, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин не примет участия в матчах команды еще несколько недель из-за травмы бедра.

Матч между «Брюгге» и «Монако» пройдет 18 сентября. Начало встречи запланировано на 19:45 мск.