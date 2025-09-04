  • Поиск
Карпин отметил, что ему интересно закулисье в игре «Что? Где? Когда?»

вчера, 23:31

Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину было интересно, что происходит за кулисами во время интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Об этом он рассказал журналистам.

Карпин дебютировал в этой игре в марте.

«Это интересно, конечно: как и почему возникают версии. Одно дело, когда смотришь по телевизору, а другое дело, когда все эти обсуждения происходят после того, как все уходят на рекламную паузу. Все эти закулисья интересны», — сказал Карпин.

В нынешнем году игра отпраздновала 50-летие.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:13
Скоро всё закончится, Валера станет не интересен.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:06
«Что? Где? Когда?» - Валера , - Ну и?...)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:47
Что ? Что Валера хочет от игроков ?
Где? Где Валера это воплотил, как тренер ?
Когда ? Когда Жорович прекратит бла-бла... ?

Немудрено, что Закулисье, а не сама Игра его занимает.
