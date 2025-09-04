Карпин отметил, что ему интересно закулисье в игре «Что? Где? Когда?»

Главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину было интересно, что происходит за кулисами во время интеллектуальной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Об этом он рассказал журналистам.
Карпин дебютировал в этой игре в марте.
«Это интересно, конечно: как и почему возникают версии. Одно дело, когда смотришь по телевизору, а другое дело, когда все эти обсуждения происходят после того, как все уходят на рекламную паузу. Все эти закулисья интересны», — сказал Карпин.
В нынешнем году игра отпраздновала 50-летие.
Где? Где Валера это воплотил, как тренер ?
Когда ? Когда Жорович прекратит бла-бла... ?
Немудрено, что Закулисье, а не сама Игра его занимает.
