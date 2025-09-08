  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаОтбор ЧМ-2026. Европа

Футболист сборной Испании Ямаль потерял паспорт в Турции

сегодня, 08:53
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 6Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль потерял паспорт после гостевого матча против сборной Турции в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Эмир Четин.

Встреча прошла в городе Конья и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:0. По информации источника, Ямаль искал паспорт в раздевалке и покинул стадион, не найдя документ. Смог ли футболист найти документ и улететь вместе с командой на родину — не сообщается.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником испанской «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.

Подписывайся в ВК
Все новости
Прокуратура проверит высказывания Клаудиньо после запроса депутата Свищева
05 сентября
Карпин отметил, что ему интересно закулисье в игре «Что? Где? Когда?»
04 сентября
Антон Миранчук сообщил, что не сталкивался с плохим отношением в Швейцарии
04 сентября
Шуфутинский исполнит «3 сентября» на матче между сборными России и Иордании
03 сентября
Юношеские сборные России и КНДР по футболу посадят деревья
02 сентября
В «Зените» прокомментировали смену спортивного гражданства Сантосом
01 сентября
 
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 09:42
Раздолбайское поведение.... пусть теперь на резиночке носит, как в детстве варежки носили....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:22
Попадёт в турецкое рабство...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 