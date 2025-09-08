1757315822

Грек Эвангелос Маринакис, являющийся владельцем английского футбольного клуба «Ноттингем», за который выступает украинский защитник Александр Зинченко, считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки для остановки боевых действий. Комментарий Маринакиса приводит газета The Telegraph.

«Я бы предпочел, чтобы Россия сохранила за собой часть территорий и конфликт закончился. Это честный компромисс. Давайте остановим боевые действия», — сказал Маринакис.

Зинченко перешел в «Ноттингем» на правах аренды из «Арсенала» 1 сентября. Ранее он выступал за английский «Манчестер Сити», с которым стал четырехкратным чемпионом Англии и обладателем кубка страны.