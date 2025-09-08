  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВокруг футболаАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Владелец клуба АПЛ выступил за территориальные уступки Украины

сегодня, 10:17

Грек Эвангелос Маринакис, являющийся владельцем английского футбольного клуба «Ноттингем», за который выступает украинский защитник Александр Зинченко, считает, что Украина должна пойти на территориальные уступки для остановки боевых действий. Комментарий Маринакиса приводит газета The Telegraph.

«Я бы предпочел, чтобы Россия сохранила за собой часть территорий и конфликт закончился. Это честный компромисс. Давайте остановим боевые действия», — сказал Маринакис.

Зинченко перешел в «Ноттингем» на правах аренды из «Арсенала» 1 сентября. Ранее он выступал за английский «Манчестер Сити», с которым стал четырехкратным чемпионом Англии и обладателем кубка страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Футболист сборной Испании Ямаль потерял паспорт в Турции
Сегодня, 08:53
Прокуратура проверит высказывания Клаудиньо после запроса депутата Свищева
05 сентября
Карпин отметил, что ему интересно закулисье в игре «Что? Где? Когда?»
04 сентября
Антон Миранчук сообщил, что не сталкивался с плохим отношением в Швейцарии
04 сентября
Шуфутинский исполнит «3 сентября» на матче между сборными России и Иордании
03 сентября
Юношеские сборные России и КНДР по футболу посадят деревья
02 сентября
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
 
 