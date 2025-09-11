Смолов не стал комментировать возбуждение в отношении него уголовного дела

1757617300

вчера, 22:01

Нападающий отказался комментировать открытое в отношении него уголовное дело.

«Не планирую говорить что-то по уголовному делу», — сказал Смолов.

10 сентября в отношении Смолова было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.