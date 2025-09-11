  • Поиск
Смолов не стал комментировать возбуждение в отношении него уголовного дела

вчера, 22:01

Нападающий Федор Смолов отказался комментировать открытое в отношении него уголовное дело.

«Не планирую говорить что-то по уголовному делу», — сказал Смолов.

10 сентября в отношении Смолова было открыто уголовное дело, игроку избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

Все комментарии
dyfukxcd4jd3
dyfukxcd4jd3
сегодня в 03:12
В таком случае лучше промолчать
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 01:40
От сумы и тюрьмы не надо зарекаться... Особенно хорошо это нужно знать журналистам, задающим вопросы подобного рода. Ведь знают, что бьют по больному.
Vilar
Vilar
вчера в 22:38
Федя забыл сказать, что требовали 1млн. рублей и он защищался.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:23
Ну здесь Федя абсолютно прав , в данном случае , да и вообще - "Молчание - золото!"...)
