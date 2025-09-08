Потерявший паспорт футболист сборной Испании Ямаль покинул Турцию

1757324252

сегодня, 12:37

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль смог покинуть Турцию после потери паспорта, улетев из страны на частном самолете. Об этом сообщает портал Turkiye Today.

Ранее журналист Эмир Четин на своей странице в X сообщил, что Ямаль потерял паспорт после гостевого матча против сборной Турции в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Встреча прошла в городе Конья и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:0. По информации источника, Ямаль искал паспорт в раздевалке и покинул стадион, не найдя документ.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником испанской «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.