Потерявший паспорт футболист сборной Испании Ямаль покинул Турцию

сегодня, 12:37
ТурцияЛоготип футбольный клуб Турция0 : 6Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

Футболист сборной Испании Ламин Ямаль смог покинуть Турцию после потери паспорта, улетев из страны на частном самолете. Об этом сообщает портал Turkiye Today.

Ранее журналист Эмир Четин на своей странице в X сообщил, что Ямаль потерял паспорт после гостевого матча против сборной Турции в рамках отбора на чемпионат мира 2026 года. Встреча прошла в городе Конья и завершилась разгромной победой гостей со счетом 6:0. По информации источника, Ямаль искал паспорт в раздевалке и покинул стадион, не найдя документ.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником испанской «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.

Alex_67
Alex_67
сегодня в 14:36
А может это месть?
ZLF
ZLF
сегодня в 14:31
бывает...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
сегодня в 14:16
Ламаль не испанец. Плохо представляю себе русского человека, который потеряв паспорт(?) российский в раздевалке команды, не перевернул бы там всё верх-дном и не даже опять не найдя его, не устроил бы всем скандал.
Но Ламаль , мальчишка , выше какого-то дешёвого паспорта; сел в частный самолёт и свалил из Турции...
Я больше не скажу ни слова о Ламале, но такого не понимаю.
Что бы паспорт моей страны валялся между мусорной карзиной или где-то ещё...?
Чур меня!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:59
Копии в айфоне нет, что ли?
s8xegmp7r9nk
s8xegmp7r9nk
сегодня в 13:12
Поменьше надо было в Олл инклюзив бухать
