Прокуратура проверит высказывания Клаудиньо после запроса депутата Свищева

1757082613

вчера, 17:30

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев попросил Генпрокуратуру проверить высказывания бразильского футболиста Клаудиньо об уходе из петербургского «Зенита», ведомством организована проверка.

«Я получил ответ от Генеральной прокуратуры, которая начала проверку высказываний Клаудиньо, — сказал Свищев. — Он должен нести ответственность за свое публичное поведение и высказывания, являясь гражданином России. Когда он играл здесь, то был всем доволен. А уехав, начал критиковать страну, осуждать СВО. При этом необходимо профессионально изучить его высказывания, которые были опубликованы в СМИ . Любые слова можно интерпретировать по-разному. Если критические высказывания подтвердятся, то будут соответствующие законодательству решения».

22 января Клаудиньо перешел из «Зенита» в катарский «Аль-Садд». После этого в интервью Flashscore Клаудиньо, имеющий гражданство РФ , заявил, что хотел уйти из «Зенита» после начала специальной военной операции, но клуб не отпускал его. Также футболист отметил, что в России чувствовал себя после этого некомфортно.

«С целью оперативного реагирования на возможные нарушения закона прокурору г. Санкт-Петербурга поручено организовать проверку сообщаемых сведений и информировать вас о результатах. Исполнение поручения контролируется», — говорится в ответе Генпрокуратуры на обращение Свищева.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с лета 2021 года, проведя за команду 104 игры в различных турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 26 голевыми передачами. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.