Станковича дисквалифицировали на месяц во всех турнирах под эгидой РФС

1758286038

19 сентября 2025, 15:47

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» серба на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета .

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2. Станкович был удален в добавленное к первому тайму время за нецензурную брань в адрес арбитра.

«В соответствии с регламентом КДК РФС при применении спортивных санкций должен учитываться рецидив. Учитывая все обстоятельства, КДК принял следующее решение — Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза, то есть матчах кубка и чемпионата», — сказал Григорьянц.