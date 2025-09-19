Станковича дисквалифицировали на месяц во всех турнирах под эгидой РФС

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» серба Деяна Станковича на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2. Станкович был удален в добавленное к первому тайму время за нецензурную брань в адрес арбитра.
«В соответствии с регламентом КДК РФС при применении спортивных санкций должен учитываться рецидив. Учитывая все обстоятельства, КДК принял следующее решение — Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза, то есть матчах кубка и чемпионата», — сказал Григорьянц.
Дисквалификация Станковича считается с 19 сентября, он пропустит пять игр. В ближайших матчах «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (21 сентября дома), «Пари Нижний Новгород» (28 сентября дома) в РПЛ, «Пари НН» (1 октября на выезде) в Кубке России, ЦСКА (5 октября в гостях) и «Ростовом» (18 октября дома) в чемпионате.