Станковича дисквалифицировали на месяц во всех турнирах под эгидой РФС

19 сентября 2025, 15:47

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера московского «Спартака» серба Деяна Станковича на месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В субботу «Спартак» в гостях сыграл вничью с «Динамо» со счетом 2:2. Станкович был удален в добавленное к первому тайму время за нецензурную брань в адрес арбитра.

«В соответствии с регламентом КДК РФС при применении спортивных санкций должен учитываться рецидив. Учитывая все обстоятельства, КДК принял следующее решение — Станкович дисквалифицирован на один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза, то есть матчах кубка и чемпионата», — сказал Григорьянц.

Дисквалификация Станковича считается с 19 сентября, он пропустит пять игр. В ближайших матчах «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (21 сентября дома), «Пари Нижний Новгород» (28 сентября дома) в РПЛ, «Пари НН» (1 октября на выезде) в Кубке России, ЦСКА (5 октября в гостях) и «Ростовом» (18 октября дома) в чемпионате.

adekvat
adekvat
20 сентября в 13:17
Спартак когда его брал не знал о его эмоциональности?
Брулин
Брулин
20 сентября в 12:07
Однозначно, этот не тренер Станкович позорит Спартак!
Игры нет -видно, что он не работает с командой-а состав очень интересный!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
20 сентября в 00:11, ред.
- Объясните толком...что значит ваш вопрос "Какие у вас планы на ближайший месяц?"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
19 сентября в 23:55
Интересно....
Будет ли Станкович возвращён...если Спартак без него одержит 5 побед в 5-ти матчах ???
Anchutka
Anchutka
19 сентября в 20:55
что бы я так работал. Наорал, месяц без работы, но с сохранением ЗП
oFANATo
oFANATo
19 сентября в 20:42
Станкович так хочет что бы его уволили с выплатой за разрыв контракта.....видно же невооружённым глазом.
6q2mh9k9ee49
6q2mh9k9ee49
19 сентября в 19:17
Вокруг наших школ стоит сплошной мат, Стараются особенно девочки. На Матч ТВ весь вечер показывают мордобой! Почти на всех других - убийства, насилие, воровство и т.д. видимо, у нас соревнования по сквернословию и мордобойству????
uyuy8encxz22
uyuy8encxz22
19 сентября в 19:00
Такой тренер нам не нужен
Capral
Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
19 сентября в 18:11
Они думали его наказать месячной дисковой, но не подумали о том, что он только и мечтал отдохнуть и получить внеочередной оплачиваемый отпуск...)))
Bad Listener
Bad Listener
19 сентября в 18:06, ред.
Отличный повод его выгнать из команды, зарплата то меньше не станет, судя по качеству работы он бы вообще предпочёл бы дома на диванчике лежать и деньги получать низачто и КДК любезно предоставили ему такую возможность
Agamaga005
Agamaga005 ответ Bombon (раскрыть)
19 сентября в 17:42
Всё верно! Так оно к сожалению и есть.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
19 сентября в 17:16
Толково.)))
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
19 сентября в 17:10
А зачем? Ему при расторжении контракта неустойка светит. А при добровольном уходе нет. Все прекрасно понимают, что в РПЛ едут исключительно за деньгами. Что футболисты, что тренеры. Причем весьма посредственного уровня. Никого история и прочая ерунда не интересует. И результаты тоже.
Варвар7
Варвар7
19 сентября в 16:22
Жаль спортивная дисквалификация , не предусматривает исправительные работы за нецензурную брань в общественных местах , а так бы метёлку в обе руки и дорожки подметать вокруг «Лукойл Арены» месячишко , может быть тогда бы хоть немного проняло...)
Capral
Capral
19 сентября в 15:58
Была бы у него элементарная, пусть даже не спортивная, но человеческая совесть, он должен был бы написать заявление. Мало того, что позорит себя, так при этом, еще и ставит в унизительное положение Величайший советский Клуб. Просто мерзавец.
