В Словакии и Швейцарии высказались об обсуждении допуска России в УЕФА

19 сентября 2025, 12:05

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны решить вопрос по допуску России к турнирам, в Швейцарии и Словакии не обсуждали этот вопрос. Об этом сообщили в Футбольной ассоциации Словакии и Швейцарской футбольной ассоциации.

Ранее портал Sport24 сообщил, что на последнем исполкоме УЕФА в Тиране 11 сентября обсуждался вопрос допуска России к турнирам. Как отметил источник, Словакия и Швейцария вошли в число стран, которые готовы обсуждать возвращение России к турнирам при согласии УЕФА.

«Футбольная ассоциация Словакии не будет реагировать ни на какие спекуляции СМИ. Мы вообще не рассматривали эту тему в рамках нашей организации и даже не регистрировали никаких запросов от УЕФА по этому поводу», — сообщили в пресс-службе словацкой ассоциации.

«Это дело УЕФА и ФИФА и входит в сферу их компетенции. Здесь эта тема не обсуждается», — отметили в пресс-службе швейцарской ассоциации.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года.

