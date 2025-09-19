Станкович не сможет обжаловать месячное отстранение от игр под эгидой РФС

1758285934

19 сентября 2025, 15:45

Главный тренер московского клуба «Спартак» не сможет обжаловать наложенную на него дисквалификацию сроком в один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза ( РФС ). Об этом журналистам заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза ( КДК РФС ) .

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Динамо» (2:2). Станкович пропустит пять игр «Спартака», включая матчи в Мир — Российской премьер-лиге и Фонбет — Кубке России.

«Эта санкция появилась в нынешнем году. При рецидиве применяется дисквалификация не на количество матчей, а на срок. Апелляции не может быть. Менее двух месяцев санкции не обжалуются», — сказал Григорьянц.