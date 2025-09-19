  • Поиск
Станкович не сможет обжаловать месячное отстранение от игр под эгидой РФС

19 сентября 2025, 15:45

Главный тренер московского клуба «Спартак» Деян Станкович не сможет обжаловать наложенную на него дисквалификацию сроком в один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» (2:2). Станкович пропустит пять игр «Спартака», включая матчи в Мир — Российской премьер-лиге и Фонбет — Кубке России.

«Эта санкция появилась в нынешнем году. При рецидиве применяется дисквалификация не на количество матчей, а на срок. Апелляции не может быть. Менее двух месяцев санкции не обжалуются», — сказал Григорьянц.

Все комментарии
Брулин
Брулин
20 сентября в 12:10
Опять эти нефутбольные люди из РФС гнобят заслуженных футбольных людей, которые всю жизнь футболу посвятили, да что же это такое?!
Варвар7
Варвар7
19 сентября в 16:49
Какое обжаловать , Деян - "нарушитель - рецидивист". Контроль и надзор , что ещё чего не "отчебучил" . Ну и за вынужденные прогулы - рублём! )))
Гость
