Станкович не сможет обжаловать месячное отстранение от игр под эгидой РФС

Главный тренер московского клуба «Спартак» Деян Станкович не сможет обжаловать наложенную на него дисквалификацию сроком в один месяц во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом журналистам заявил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц за нецензурную брань в адрес арбитра игры восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» (2:2). Станкович пропустит пять игр «Спартака», включая матчи в Мир — Российской премьер-лиге и Фонбет — Кубке России.
«Эта санкция появилась в нынешнем году. При рецидиве применяется дисквалификация не на количество матчей, а на срок. Апелляции не может быть. Менее двух месяцев санкции не обжалуются», — сказал Григорьянц.