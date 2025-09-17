В Баку опровергли сообщения о голосовании за допуск России к турнирам УЕФА

1758120646

вчера, 17:50

Азербайджан не голосовал за возвращение российских команд в турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций ( УЕФА ). Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Мурад Ахундов.

«Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Исполком УЕФА не обращался к нам с просьбой выразить мнение относительно возвращения России к европейским турнирам», — сказал Ахундов.

Представитель АФФА добавил, что Азербайджан не представлен в исполнительном комитете УЕФА . «Отмечу также, что подобные решения принимаются на уровне исполкома УЕФА , а не стран — членов организации», — подчеркнул Ахундов.

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин в своем канале в Telegram-канале сообщил, что семь стран — Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан — якобы выступили за полноценное возвращение российских команд.