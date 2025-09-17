  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкции

В Баку опровергли сообщения о голосовании за допуск России к турнирам УЕФА

вчера, 17:50

Азербайджан не голосовал за возвращение российских команд в турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщил пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Мурад Ахундов.

«Распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. Исполком УЕФА не обращался к нам с просьбой выразить мнение относительно возвращения России к европейским турнирам», — сказал Ахундов.

Представитель АФФА добавил, что Азербайджан не представлен в исполнительном комитете УЕФА. «Отмечу также, что подобные решения принимаются на уровне исполкома УЕФА, а не стран — членов организации», — подчеркнул Ахундов.

Ранее руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин в своем канале в Telegram-канале сообщил, что семь стран — Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан — якобы выступили за полноценное возвращение российских команд.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Подписывайся в ВК
Все новости
Семь стран поддерживают возвращение России в официальные турниры
Вчера, 13:51
Станковича удалили в игре с «Динамо» за нецензурную брань в адрес судьи
13 сентября
Тренера «Спартака» Станковича удалили в матче с «Динамо»
13 сентября
УЕФА отменил дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Флика
13 сентября
Кордоба пропустит один матч из-за дисквалификации
11 сентября
«Химки» не смогут заниматься футбольной деятельностью четыре года
09 сентября
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
 
 
 