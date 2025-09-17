Семь стран поддерживают возвращение России в официальные турниры

Семь стран выступили за полноценное возвращение сборной России на международные соревнования. Об этом в соцсетях сообщил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин:
Исполком УЕФА обсудил вопрос смягчения допуска российских команд к международным соревнованиям. Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан, Азербайджан выступают за полноценное возвращение России. Швеция, Финляндия и Норвегия – за смягчение текущих ограничений для женских и молодежных команд.
Испания, Португалия, Италия, Чехия, Швейцария, Словакия, Словения готовы обсуждать вариант при согласии самого УЕФА.