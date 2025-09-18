  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииМексика. Примера-Дивизион 2025/2026

CAS обязал Дани Алвеса выплатить компенсацию «Пумасу»

18 сентября 2025, 15:30

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал бразильского футболиста Дани Алвеса выплатить мексиканскому «Пумасу» компенсацию из‑за дела о сексуальном насилии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В 2023 году «Пумас» расторг соглашение с бразильцем после заключения футболиста под стражу по обвинению в сексуальном насилии. В мае 2024‑го палата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) обязала мексиканский клуб выплатить Алвесу компенсацию за досрочное расторжение контракта.

«CAS вынес решение в пользу клуба, отменив решение палаты по разрешению споров ФИФА от 15 мая 2024 года и вынеся новое решение, в котором, помимо подтверждения законности расторжения договора, обязал Алвеса выплатить сумму, превышающую ту, что установила ФИФА, в качестве компенсации за ущерб и вред, причиненный клубу», — говорится в заявлении клуба.

Алвесу 42 года, с июля 2022 года он выступал за «Пумас». Ранее играл за бразильские «Баию» и «Сан-Паулу», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ, испанские «Севилью» и «Барселону». Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА, трижды — в Суперкубке УЕФА.

В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021). В марте Алвес был оправдан судом по делу о сексуальном насилии.

Подписывайся в ВК
Все новости
В Баку опровергли сообщения о голосовании за допуск России к турнирам УЕФА
17 сентября
Семь стран поддерживают возвращение России в официальные турниры
17 сентября
Станковича удалили в игре с «Динамо» за нецензурную брань в адрес судьи
13 сентября
Тренера «Спартака» Станковича удалили в матче с «Динамо»
13 сентября
УЕФА отменил дисквалификацию главного тренера «Барселоны» Флика
13 сентября
Кордоба пропустит один матч из-за дисквалификации
11 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Nenash
Nenash
18 сентября в 21:44
7grn5c2c6rd6
7grn5c2c6rd6
18 сентября в 19:43
О каком ущербе клуба идёт речь? Типа репутационный?
Alex_67
Alex_67
18 сентября в 18:05
Сколько ещё нужно раз наступить на грабли, чтобы начать вести себя аккуратно?
47v6v73zxf7s
47v6v73zxf7s
18 сентября в 17:50
Дороговато обходятся Алвесу его походы по ледям
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
18 сентября в 17:48, ред.
Дают видимо бесплатно на пробу...потом включается платный режим)...триал версия - платная подписка...схема рабочая)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 сентября в 16:32
Просто интересно, ему бесплатно не дают что ли? Или хотя бы за умеренную укладку...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 