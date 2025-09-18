CAS обязал Дани Алвеса выплатить компенсацию «Пумасу»

1758198633

18 сентября 2025, 15:30

Спортивный арбитражный суд ( CAS ) обязал бразильского футболиста выплатить мексиканскому «Пумасу» компенсацию из‑за дела о сексуальном насилии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В 2023 году «Пумас» расторг соглашение с бразильцем после заключения футболиста под стражу по обвинению в сексуальном насилии. В мае 2024‑го палата по разрешению споров Международной федерации футбола ( ФИФА ) обязала мексиканский клуб выплатить Алвесу компенсацию за досрочное расторжение контракта.

« CAS вынес решение в пользу клуба, отменив решение палаты по разрешению споров ФИФА от 15 мая 2024 года и вынеся новое решение, в котором, помимо подтверждения законности расторжения договора, обязал Алвеса выплатить сумму, превышающую ту, что установила ФИФА , в качестве компенсации за ущерб и вред, причиненный клубу», — говорится в заявлении клуба.

Алвесу 42 года, с июля 2022 года он выступал за «Пумас». Ранее играл за бразильские «Баию» и «Сан-Паулу», итальянский «Ювентус», французский ПСЖ , испанские «Севилью» и «Барселону». Защитник является одним из самых титулованных футболистов в истории, в его активе 43 трофея. Алвес становился шестикратным чемпионом Испании, двукратным чемпионом Франции, чемпионом Италии, три раза побеждал в Лиге чемпионов, дважды — в Кубке УЕФА , трижды — в Суперкубке УЕФА .

В составе сборной Бразилии он по два раза выиграл Кубок конфедераций (2009, 2013) и Кубок Америки (2007, 2019), а также стал олимпийским чемпионом (2021). В марте Алвес был оправдан судом по делу о сексуальном насилии.