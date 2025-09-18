Сторона Писарского отправила в CAS апелляцию на решение о дисквалификации

1758209887

18 сентября 2025, 18:38

Сторона футболиста направила в Спортивный арбитражный суд ( CAS ) апелляцию на решение апелляционного комитета Российского футбольного союза ( РФС ) оставить в силе отстранение игрока за ставки. Об этом сообщается в Telegram-канале правовой компании «Алетейя», которая защищает интересы спортсмена.

«Сегодня в CAS было отправлено заявление об апелляции. Таким образом, мы в положенный срок обжаловали решения апелляционного комитета РФС и комитета РФС по этике по применению к футболисту Владимиру Писарскому спортивной санкции в виде отстранения от любой связанной с футболом деятельности», — говорится в заявлении.

3 июля комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. Нападающий принадлежал самарским «Крыльям Советов», но выступал за «Сочи» на правах аренды. 16 июля самарский клуб объявил о расторжении контракта с форвардом.

Комитет по этике РФС установил, что выступавший за «Сочи» Писарский в день первого стыкового матча за право сыграть в Российской премьер-лиге с «Пари Нижний Новгород» перевел на банковскую карту друга крупную сумму. Футболист был осведомлен, что тот планирует совершить за счет полученных средств ставки в букмекерских конторах, связанные со стыковыми матчами. Часть ставок была сделана на невыход «Сочи» в премьер-лигу, Писарский при этом участвовал в первом стыковом матче 28 мая 2025 года, в котором получил прямую красную карточку на 35-й минуте.