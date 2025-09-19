  • Поиск
Тренера «Факела» дисквалифицировали на семь матчей за слово в адрес судьи

19 сентября 2025, 16:09

Помощника главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» Валерия Климова дисквалифицировали на семь матчей Лиги Пари (Первой лиги) за слово «чучело» в адрес главного арбитра матча 10-го тура с московской «Родиной». Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Встреча прошла в понедельник на «Арене-Химки» и завершилась победой «Родины» со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

«Климов дисквалифицирован на семь матчей Первой лиги. Климов сказал слово „чучело“ главному судье», — сказал Григорьянц.

На пять матчей по итогам инцидента отстранен игрок «Факела» Лео Гогличидзе. На два матча отстранен игрок «Родины» Аршак Корян. Его партнер по команде Артем Мещанинов пропустит одну игру.

Варвар7
Варвар7 ответ Alex_67 (раскрыть)
19 сентября в 18:59
Да не бери в голову , ерунда всё это...)
Alex_67
Alex_67 ответ Варвар7 (раскрыть)
19 сентября в 18:55
Иногда случайно отменяю лайки. Извини! Издержки мобильной версии.
Alex_67
Alex_67
19 сентября в 18:52
Это решение КДК, его надо принимать и выполнять.
8sy3dhvjdjav
8sy3dhvjdjav
19 сентября в 17:56
Удобная фигня - 5 раз сказал "чучело" и весь сезон свободен!
Варвар7
Варвар7
19 сентября в 17:21
Ну всё как всегда . Валера ещё образец культуры по сравнению с Деяном . Только одному за слово (относительно приличное) дали 7 матчей дисквалификации , а другой за матерную тираду , с размахиванием руками и выбеганием на поле , пропустит только 5 игр...)
