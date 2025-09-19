Тренера «Факела» дисквалифицировали на семь матчей за слово в адрес судьи

1758287381

19 сентября 2025, 16:09

Помощника главного тренера воронежского футбольного клуба «Факел» дисквалифицировали на семь матчей Лиги Пари (Первой лиги) за слово «чучело» в адрес главного арбитра матча 10-го тура с московской «Родиной». Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза .

Встреча прошла в понедельник на «Арене-Химки» и завершилась победой «Родины» со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

«Климов дисквалифицирован на семь матчей Первой лиги. Климов сказал слово „чучело“ главному судье», — сказал Григорьянц.

На пять матчей по итогам инцидента отстранен игрок «Факела» Лео Гогличидзе. На два матча отстранен игрок «Родины» Аршак Корян. Его партнер по команде Артем Мещанинов пропустит одну игру.