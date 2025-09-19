  • Поиск
Станкович извинился перед КДК РФС за слова в адрес судей матча с «Динамо»

19 сентября 2025, 16:03
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович принес извинения перед контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) за свои слова в адрес судей матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо». Об этом журналистам рассказал глава комитета Артур Григорьянц.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра игры против «Динамо» (2:2). Он пропустит пять игр «Спартака», включая матчи в РПЛ и Фонбет — Кубке России.

"Станкович был лично, также на заседании присутствовали переводчик и начальник юридической службы. Он отрицал все те слова в адрес судьи, вернее, давал трактовку, что в его лексиконе этого слова, о котором пишет арбитр Егоров, не произносил и не согласен. То слово, которое слышал резервный судья, не означает оскорблений, в Сербии часто используется, хоть оно и нецензурное. И третье слово, которое попало в эфир, он трактовал как «сукины дети», — сказал Григорьянц.

«Станкович сказал, что все, что говорят судьи — это ложь. Но при этом принес извинения перед комитетом. Он воспринял вердикт молча. Встал и уехал», — добавил глава комитета.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на три матча по итогам финала «пути регионов» Фонбет — Кубка России с «Ростовом» (1:2) за оскорбление судей.

jRest
jRest
20 сентября в 06:12
А молодец Станкович. К словам в матче добавил ещё пару оскорблений на заседании комиссии и ушёл с гордо поднятой головой. 😁
ABir
ABir
20 сентября в 01:43
Станкевич извинился, но не раскаялся.
Михаил Шацк
Михаил Шацк
19 сентября в 23:10
Без него думаю, Спартак хуже играть не будет.
Варвар7
Варвар7
19 сентября в 20:42
stanichnik
stanichnik
19 сентября в 19:40
Извинился перед КДК, а может прежде всего нужно было извиниться перед арбитром в чей адрес прозвучала похабщина, а ещё не мешало бы принести извинения перед всеми любителями футбола страны в которой он сейчас работает.Не лишним было бы принести извинение и руководству Спартака за пятно на репутации клуба.
Что-то слабо верится, что эта дисквалификация послужит уроком для Стаковича, он уже не раз подвергался денежным штрафам за своё поведение и наказывался красными карточками во время матчей за своё поведение, чего только стоит разбитый козырёк для запасных игроков в Ростове. Потом ему не мешало бы эту дисквалификацию посвятить прохождению курса бытового разговорного русского языка, а за одно объяснить, что в Европе и в России совсем разные понятия одного и того же значения, если там быть "тридварасом" почётно, то у нас для футбольных арбитров нет обиднее кричалки. "Судья-тридварас"!
Болейте за своих, а не против чужих!
25процентный клоун
25процентный клоун
19 сентября в 18:58
Деян, проведи этот месяц с пользой, для себя в первую очередь, и выдай нам прошлогоднюю осень/зиму.
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan
19 сентября в 18:36
Думаю, что он сказал figli di puttana, а не просто puttana. Это аналогично нашему "сукины дети".
В целом это его никак не извиняет. Просто уточнение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
19 сентября в 18:07
Судя по всему ничего этот быдлогопник и не понял. Срок надо увеличивать до конца сезона. И чтобы на стадионе не появлялся.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
19 сентября в 17:43
По заслугам...чемодан , вокзал , милан...и чем скорее тем лучше...
CCCP1922
CCCP1922
19 сентября в 16:34
А сверху на всё это спокойно смотрит Лукойл, нет, не весь, а только та его часть, которая курирует Спартак. Может они делают ставки? Выплывет Станкович или нет? Вот и сейчас, тренера на месяц дисквалифицировали, а официальной реакции так и нет. Может куратор так закаляет игроков, вдруг они без тренера смогут играть? Я не понимаю ни-че-го. Почему никто не вмешивается?
Comentarios
Comentarios
19 сентября в 16:30
Он сам то извиняться еще не устал
sihafazatron
sihafazatron
19 сентября в 16:14
Его извинения вообще ниче не стоят...
Через месяц, если ещё не уволят, то опять психовать будет на бровке.....
