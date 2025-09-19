Станкович извинился перед КДК РФС за слова в адрес судей матча с «Динамо»

1758287009

19 сентября 2025, 16:03

Главный тренер московского «Спартака» принес извинения перед контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза ( КДК РФС ) за свои слова в адрес судей матча восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) против столичного «Динамо». Об этом журналистам рассказал глава комитета .

Ранее КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС за нецензурную брань в адрес арбитра игры против «Динамо» (2:2). Он пропустит пять игр «Спартака», включая матчи в РПЛ и Фонбет — Кубке России.

"Станкович был лично, также на заседании присутствовали переводчик и начальник юридической службы. Он отрицал все те слова в адрес судьи, вернее, давал трактовку, что в его лексиконе этого слова, о котором пишет арбитр Егоров, не произносил и не согласен. То слово, которое слышал резервный судья, не означает оскорблений, в Сербии часто используется, хоть оно и нецензурное. И третье слово, которое попало в эфир, он трактовал как «сукины дети», — сказал Григорьянц.

«Станкович сказал, что все, что говорят судьи — это ложь. Но при этом принес извинения перед комитетом. Он воспринял вердикт молча. Встал и уехал», — добавил глава комитета.