Футболист ЦСКА Гайич пропустит один матч из-за дисквалификации

19 сентября 2025, 15:54

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника ЦСКА Милана Гайича по итогам игры восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» на два матча, один из которых — условно. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

«Ростов» выиграл дома у ЦСКА со счетом 1:0. Гайич получил красную карточку на 43-й минуте.

«Гайич лично присутствовал, он весьма неплохо говорит по-русски. Он извинился перед комитетом, принес извинения футболисту „Ростова“, сказал, что сделал это не специально, чисто случайно. Санкция за агрессивное поведение — дисквалифицировать на два матча РПЛ. Один реально, другой — условно. Испытательный срок — три месяца», — сказал Григорьянц.

Все комментарии
oFANATo
oFANATo
19 сентября в 20:48
Хорошо что только один матч пропустит......
Alex_67
Alex_67
19 сентября в 16:17
А ты не нарушай!!!
Гость
