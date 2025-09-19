Футболист ЦСКА Гайич пропустит один матч из-за дисквалификации

1758286464

19 сентября 2025, 15:54

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза ( КДК РФС ) дисквалифицировал защитника ЦСКА по итогам игры восьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Ростовом» на два матча, один из которых — условно. Об этом журналистам сообщил глава комитета .

«Ростов» выиграл дома у ЦСКА со счетом 1:0. Гайич получил красную карточку на 43-й минуте.