Александар Димитров назначен главным тренером сборной Болгарии

вчера, 18:59

Исполнительный комитет Болгарского футбольного союза (БФС) назначил главным тренером футбольной сборной страны . Об этом на брифинге сообщил президент БФС Георги Иванов.

«Нового тренера национальной сборной зовут Александар Димитров, договор с ним подписан на два года. Надеемся, что он добьется положительных результатов. Димитров долгое время работал тренером нашей молодежной команды, и большая часть игроков главной команды прошли через его руки. Наша цель — чтобы по окончании этого квалификационного раунда началась адаптация футболистов молодежного состава в мужскую национальную сборную, чтобы у нас была боеспособная команда, которая бы включилась в матчи Лиги наций и подготовилась к следующим квалификационным матчам к европейскому первенству», — сказал Иванов.

На посту тренера футбольной сборной Димитров сменил Илиана Илиева, который 9 сентября, после двух поражений болгарской команды от сборной Испании в Софии и сборной Грузии в Тбилиси в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с одинаковым счетом 0:3, заявил о своей отставке.