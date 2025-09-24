  • Поиск
Александар Димитров назначен главным тренером сборной Болгарии

вчера, 18:59

Исполнительный комитет Болгарского футбольного союза (БФС) назначил главным тренером футбольной сборной страны Александара Димитрова. Об этом на брифинге сообщил президент БФС Георги Иванов.

«Нового тренера национальной сборной зовут Александар Димитров, договор с ним подписан на два года. Надеемся, что он добьется положительных результатов. Димитров долгое время работал тренером нашей молодежной команды, и большая часть игроков главной команды прошли через его руки. Наша цель — чтобы по окончании этого квалификационного раунда началась адаптация футболистов молодежного состава в мужскую национальную сборную, чтобы у нас была боеспособная команда, которая бы включилась в матчи Лиги наций и подготовилась к следующим квалификационным матчам к европейскому первенству», — сказал Иванов.

На посту тренера футбольной сборной Димитров сменил Илиана Илиева, который 9 сентября, после двух поражений болгарской команды от сборной Испании в Софии и сборной Грузии в Тбилиси в матчах отборочного турнира чемпионата мира 2026 года с одинаковым счетом 0:3, заявил о своей отставке.

shlomo
shlomo
вчера в 21:27
Ну что... пожелаю ему удачи в этом нелегком деле....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 20:27
На силу Болгарии это не повлияет – проиграли Грузии и Испании в первых встречах, проиграют и ответные.
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:16
Большое спасибо!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:44
Сейчас должно быть как надо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:39
Добавляли, но он почему-то слетел. Будем разбираться с этим техническим моментом.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:37
Добавили итоговый счёт матчу, ставки должны рассчитаться в соответствии с ним.
lotsman
lotsman ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:37, ред.
Итоговый счёт 1 - 1. Пока незаметно чтобы его добавили.)
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 19:29
Можно пояснить подробно суть этой формулировки, сталкиваюсь впервые.
К моему балансу очков будут добавлены баллы по этой ставке?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 19:24
Здравствуйте.

Добавили итоговый счёт.
Шуня771
Шуня771
вчера в 19:17, ред.
Доброго вечера!

Извиняюсь если тороплю, но к этой ставке была поправка..., поэтому хотелось узнать матч Истаравшан 1 : 1 Хосилот, благополучно завершившийся, в обработке КП?
