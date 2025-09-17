«Бенфика» уволила главного тренера Лаже после поражения от «Карабаха»

1758088316

вчера, 08:51

Португальский футбольный клуб «Бенфика» уволил главного тренера после домашнего поражения от азербайджанского «Карабаха» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции объявил президент клуба Руй Кошта.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу азербайджанского клуба, по ходу встречи португальский клуб вел 2:0.

По информации CNN Portugal, «Бенфику» возглавит Жозе Моуринью, который ранее был уволен с поста главного тренера турецкого «Фенербахче».

Лаже 49 лет, он возглавлял команду с января 2019 года. Под его руководством «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии (сезон-2018/19), Суперкубок Португалии (2019) и Кубок португальской лиги (2025).

В следующем туре Лиги чемпионов португальский клуб сыграет на выезде с английским «Челси» 30 сентября. В национальном чемпионате клуб располагается на четвертом месте, набрав 10 очков в четырех играх.