«Бенфика» уволила главного тренера Лаже после поражения от «Карабаха»

вчера, 08:51

Португальский футбольный клуб «Бенфика» уволил главного тренера Бруну Лаже после домашнего поражения от азербайджанского «Карабаха» в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции объявил президент клуба Руй Кошта.

Матч завершился со счетом 3:2 в пользу азербайджанского клуба, по ходу встречи португальский клуб вел 2:0.

По информации CNN Portugal, «Бенфику» возглавит Жозе Моуринью, который ранее был уволен с поста главного тренера турецкого «Фенербахче».

Лаже 49 лет, он возглавлял команду с января 2019 года. Под его руководством «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии (сезон-2018/19), Суперкубок Португалии (2019) и Кубок португальской лиги (2025).

В следующем туре Лиги чемпионов португальский клуб сыграет на выезде с английским «Челси» 30 сентября. В национальном чемпионате клуб располагается на четвертом месте, набрав 10 очков в четырех играх.

Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:00
Ждали первый косяк тренера, чтобы поставить Моура.Судьба Лаже была решена заранее
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:50
Интересно кого следующего уволит команда из Агдама ?)))
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:30
Да, натворили они делов - Бенфика и ее бывший тренер. Эту игру ещё долго будут вспоминать. Клуб понес громадные имиджевые потери. Кроме того Бенфика не получит деньги от УЕФА за победу, ведь они не победили – это упущенная выгода. Зато с деньгами оказался Карабах.
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:51
Лаже облажался.)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:48
Слегка обЛАЖЕлся тренер. Плюс ещё другой тренер-неудачник освободился...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 10:11
Ах вот чего президент Бенфики вчера за голову хватался, понимал что придётся Моуриньо звать. По мне так Моуриньо сбитый лётчик и назначение весьма рискованное
shlomo
shlomo
вчера в 09:44
Справедливо будет отметить, что наверное увольнение не по итогам игры с Карабахом..... так случайно вышло, что на выходных смотрел матч Бенфики в чемпионате..... игра была с мягко сказано середняком Португалии Санта-Кларой. И по итогу игры у Бенфики вообще не было. Весь второй тайм играли в большинстве, после удаления в 1 тайме игрока Санты -Клары. А в конце матча вообще пропустили и итог 1-1.... поэтому вообще не удивлен увольнению....

Пи.Си. Будет прикольно, если Кайрат уволит тренера Спортинга..... :)))) А ведь вчера никто не верил в победу Карабаха, тем более после 2:0 в самом начале матча.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 09:43
Жозе возвращается!
112910415
112910415
вчера в 09:32
сенсация !
две сенсации !
Гость
