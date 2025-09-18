  • Поиск
Моуриньо договорился с «Бенфикой»

18 сентября 2025, 09:33

Португальский тренер Жозе Моуриньо в ближайшее время официально возглавит «Бенфику». «Особенный» уже согласовал с лиссабонским клубом контракт до 2027 года.

Моуриньо приходит на место уволенного пару дней назад Бруну Лаже. Сам Моуриньо остался без работы после увольнения в августе из турецкого «Фенербахче», с которым он не смог преодолеть отборочный этап ЛЧ.

Моуриньо не работал на родине более 20 лет. В 2004 году он покинул «Порту» после победы в Лиге чемпионов и перешел на работу в «Челси».

Шуня771
Шуня771 ответ sv_1969 (раскрыть)
18 сентября в 17:33
Вначале мы работаем на имя и неустойку, потом они на нас)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ r2jxw7temf3x (раскрыть)
18 сентября в 16:48
Порту - Брюгге пару лет назад вспомни. 0 : 4 проиграл дома, 4 : 0 победа в гостях.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 13:53
"Я прошу тебя, побудь со мной, ты понять меня должна,
Знаешь ты, что мне нужна - нужна Бенфика лишь, лишь ты одна.
Хочу, Челсям вопреки, также были мы близки.
Также были мы близки двадцать лет спустя."

Ю.Антонов 1981г
arv8egnmefve
arv8egnmefve
18 сентября в 12:17
Маур пошёл по второму кругу, вернулся на Родину
sv_1969
sv_1969 ответ r2jxw7temf3x (раскрыть)
18 сентября в 11:30
на ничью будут стоять))
Варвар7
Варвар7
18 сентября в 11:30
Ох Жозе, смотри не не облажайся как Лаже...)
r2jxw7temf3x
r2jxw7temf3x
18 сентября в 11:23
Всё равно Карабах в гостях не обыграют
112910415
112910415
18 сентября в 11:18
стабильно зарабатывает на неустойках !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ sv_1969 (раскрыть)
18 сентября в 11:00
С учётом того, что число возглавляемых им клубов уже более 15 хочется напомнить, что в советские времена таких работников называли летунами. А успехов у него довел не было
adekvat
adekvat
18 сентября в 10:46
С одного места туркнули, в другое взяли. С одними в ЛЧ в групповой этап не прошел, с другими из него не выйдет.
Сп62
Сп62
18 сентября в 10:18
Где родился, там и пригодился. Может родные стены помогут себя реставрировать.
sv_1969
sv_1969
18 сентября в 09:40, ред.
Что-то я Орлов не понимаю от слова совсем!
Сам Моур был уволен из Фенера в августе из турецкого «Фенербахче», с которым он не смог преодолеть отборочный этап ЛЧ. А Лаже уволили за унижение от Карабаха , но не за вылет! По мне так Моур уже не "Особенный"! Он сделал себе имя давно и теперь оно работает на него!
Ну и главное как по мне это то , что Моур придет работать не за пустой кусок хлеба , а ему еще масла дай! А через некоторое время он икры черной захочет в качесте новых и недешевых игроков! Ну и думаю неустойку он тоже прописал не хилую !
Как то так мне подумалось))
