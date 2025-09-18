Моуриньо договорился с «Бенфикой»

Португальский тренер Жозе Моуриньо в ближайшее время официально возглавит «Бенфику». «Особенный» уже согласовал с лиссабонским клубом контракт до 2027 года.
Моуриньо приходит на место уволенного пару дней назад Бруну Лаже. Сам Моуриньо остался без работы после увольнения в августе из турецкого «Фенербахче», с которым он не смог преодолеть отборочный этап ЛЧ.
Моуриньо не работал на родине более 20 лет. В 2004 году он покинул «Порту» после победы в Лиге чемпионов и перешел на работу в «Челси».
Знаешь ты, что мне нужна - нужна Бенфика лишь, лишь ты одна.
Хочу, Челсям вопреки, также были мы близки.
Также были мы близки двадцать лет спустя."
Ю.Антонов 1981г
