Сборная Молдавии сменила тренера после поражения со счетом 1:11

1758042429

вчера, 20:07

Главным тренером сборной Молдавии по футболу назначен местный специалист , который с нового года оставит молдавскую команду «Петрокуб», а также работу с юношеской сборной (игроки не старше 19 лет). Его кандидатура была утверждена во вторник исполнительным комитетом Федерации футбола Молдавии.

Его предшественник Сергей Клещенко покинул должность тренера после разгромного поражения от команды Норвегии со счетом 1:11 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Ранее Клещенко назвал позором результат матча, который прошел 9 сентября в Осло. В этой игре в составе победителей пять мячей забил нападающий Эрлинг Холанд. Поражение от команды Норвегии стало крупнейшим в истории молдавской национальной команды.

После назначения Попеску отметил, что «команда переживает трудный период», однако заверил, что «приходит с амбициями и ответственностью, чтобы создать сплоченную и конкурентоспособную команду». Его дебют в качестве главного тренера состоится 9 октября в выездном товарищеском матче против сборной Румынии в Бухаресте.