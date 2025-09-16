  • Поиск
Сборная Молдавии сменила тренера после поражения со счетом 1:11

вчера, 20:07

Главным тренером сборной Молдавии по футболу назначен местный специалист Лилиан Попеску, который с нового года оставит молдавскую команду «Петрокуб», а также работу с юношеской сборной (игроки не старше 19 лет). Его кандидатура была утверждена во вторник исполнительным комитетом Федерации футбола Молдавии.

Его предшественник Сергей Клещенко покинул должность тренера после разгромного поражения от команды Норвегии со счетом 1:11 в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. Ранее Клещенко назвал позором результат матча, который прошел 9 сентября в Осло. В этой игре в составе победителей пять мячей забил нападающий Эрлинг Холанд. Поражение от команды Норвегии стало крупнейшим в истории молдавской национальной команды.

После назначения Попеску отметил, что «команда переживает трудный период», однако заверил, что «приходит с амбициями и ответственностью, чтобы создать сплоченную и конкурентоспособную команду». Его дебют в качестве главного тренера состоится 9 октября в выездном товарищеском матче против сборной Румынии в Бухаресте.

всё продинамил
всё продинамил
вчера в 22:42
Бывает...
y48nckzdy3ac
y48nckzdy3ac
вчера в 21:55
После такого проигрыша надо всю команду разгонять, а не только тренера
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:32
В Попеску.)))
Futurista
Futurista
вчера в 21:24, ред.
Куда им ещё Попеску?)...1:11 это уже полный попеску)...
Vilar
Vilar
вчера в 20:59
Назначен местный специалист Попеску - звучит-то как! Вроде, Клещенко был из приезжих - самый молдавский молдаванин.
Вещий
Вещий
вчера в 20:38
О как.... нужно было вот так проиграть чтобы сменить тренера....
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:37
Возникло бы масса вопросов , если после такого счёта , тренер продолжил тренировать эту сборную...)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:31
не только тренера, также пол команды в пенсию.
пусть из молодежки играют в главной нац.команде.
удачи Попеску))
