Виталий Карасев назначен гендиректором «Пари НН»

Виталий Карасев стал генеральным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», который выступает в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.
Давид Мелик-Гусейнов 13 сентября сообщил, что покидает пост гендиректора клуба.
«Работа в „Пари НН“ — вызов в моей карьере, большой шаг вперед и одновременно большая ответственность. Нижегородская область за последние годы сделала значительный шаг вперед, стала лидером во многих отраслях, и наш клуб должен соответствовать высокой планке, безусловно, и в части спортивного результата, и в других аспектах. Прекрасно понимаю, каковы приоритеты. За „Пари НН“ болеют тысячи людей и, конечно, нам нужно оправдывать их ожидания и стремиться к тому, чтобы поклонников становилось еще больше. Важно поступательно развивать академию, детский футбол, работать с партнерами клуба», — приводятся в сообщении слова Карасева.
В клубе отметили, что Карасев обладает управленческим опытом на федеральном уровне. Он отвечал за работу ряда спортивных объектов — комплекса «Акватория ЗИЛ» и Олимпийского центра синхронного плавания. Кроме того, новый гендиректор клуба занимался проектами государственно-частного партнерства в одной из крупнейших девелоперских компаний Москвы. С 2024 года занимал пост исполнительного директора «Волны» — клуба из Нижегородской области, выступающего во Второй лиге Б.
