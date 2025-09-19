  • Поиск
Виталий Карасев назначен гендиректором «Пари НН»

19 сентября 2025, 14:30

Виталий Карасев стал генеральным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», который выступает в Мир — Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Давид Мелик-Гусейнов 13 сентября сообщил, что покидает пост гендиректора клуба.

«Работа в „Пари НН“ — вызов в моей карьере, большой шаг вперед и одновременно большая ответственность. Нижегородская область за последние годы сделала значительный шаг вперед, стала лидером во многих отраслях, и наш клуб должен соответствовать высокой планке, безусловно, и в части спортивного результата, и в других аспектах. Прекрасно понимаю, каковы приоритеты. За „Пари НН“ болеют тысячи людей и, конечно, нам нужно оправдывать их ожидания и стремиться к тому, чтобы поклонников становилось еще больше. Важно поступательно развивать академию, детский футбол, работать с партнерами клуба», — приводятся в сообщении слова Карасева.

В клубе отметили, что Карасев обладает управленческим опытом на федеральном уровне. Он отвечал за работу ряда спортивных объектов — комплекса «Акватория ЗИЛ» и Олимпийского центра синхронного плавания. Кроме того, новый гендиректор клуба занимался проектами государственно-частного партнерства в одной из крупнейших девелоперских компаний Москвы. С 2024 года занимал пост исполнительного директора «Волны» — клуба из Нижегородской области, выступающего во Второй лиге Б.

Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
19 сентября в 18:05
Фамилия на слуху болельщиков РПЛ не зависимо от клубной пристрастии.
Однако......
sv_1969
sv_1969
19 сентября в 15:21
Вроде сказал правильно... Но что получится, увидим
shlomo
shlomo
19 сентября в 15:14
Будем посмотреть что он навоюет...... потом оценим...
Варвар7
Варвар7
19 сентября в 14:49
"В полку футбольных чиновников прибыло"...)
