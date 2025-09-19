Виталий Карасев назначен гендиректором «Пари НН»

1758281437

19 сентября 2025, 14:30

Виталий Карасев стал генеральным директором футбольного клуба «Пари Нижний Новгород», который выступает в Мир — Российской премьер-лиге ( РПЛ ). Об этом сообщает пресс-служба команды.

Давид Мелик-Гусейнов 13 сентября сообщил, что покидает пост гендиректора клуба.

«Работа в „Пари НН“ — вызов в моей карьере, большой шаг вперед и одновременно большая ответственность. Нижегородская область за последние годы сделала значительный шаг вперед, стала лидером во многих отраслях, и наш клуб должен соответствовать высокой планке, безусловно, и в части спортивного результата, и в других аспектах. Прекрасно понимаю, каковы приоритеты. За „Пари НН“ болеют тысячи людей и, конечно, нам нужно оправдывать их ожидания и стремиться к тому, чтобы поклонников становилось еще больше. Важно поступательно развивать академию, детский футбол, работать с партнерами клуба», — приводятся в сообщении слова Карасева.