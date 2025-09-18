«Бенфика» объявила о назначении Моуриньо на пост главного тренера

Жозе Моуриньо назначен на пост главного тренера португальского футбольного клуба «Бенфика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Отмечается, что через 10 дней после заключительного матча сезона-2025/26 клуб и тренер могут принять решение о прекращении сотрудничества.
Ранее «Бенфику» возглавлял Бруну Лаже, который был отправлен в отставку после поражения в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов от азербайджанского «Карабаха» (2:3).
«Бенфика» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 10 очков в четырех матчах.
27 августа: Фенербахче вылетает от Бенфики в квалификации ЛЧ;
28 августа: Моуринью уволен из Фенерабхче;
10 сентября: на то, что Моуринью возглавит Бенфику, дают кэф 34.00;
16 сентября: Бенфика сенсационно проигрывает Карабаху и увольняет Лаже;
17 сентября: Моуринью — главный претендент на работу в португальском клубе.
Пи.Си. До такого даже не додумались бы в Голливуде! ... вот это сюжет
Карабах тренеровменяющий на подходе...
