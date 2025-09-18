  • Поиск
«Бенфика» объявила о назначении Моуриньо на пост главного тренера

18 сентября 2025, 17:49

Жозе Моуриньо назначен на пост главного тренера португальского футбольного клуба «Бенфика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Отмечается, что через 10 дней после заключительного матча сезона-2025/26 клуб и тренер могут принять решение о прекращении сотрудничества.

Ранее «Бенфику» возглавлял Бруну Лаже, который был отправлен в отставку после поражения в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов от азербайджанского «Карабаха» (2:3).

«Бенфика» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 10 очков в четырех матчах.

Asper
Asper ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 сентября в 10:47
Ааа, я не вкурил😂 точно
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Asper (раскрыть)
19 сентября в 08:15
Про то и речь....ему и не надо...
Он в Бенфиках тренеров меняет...
Asper
Asper ответ Jeck Denielse (раскрыть)
19 сентября в 07:26
Карабах-то тренера с 2008 года не меняет или типа того
Карлос Буряк
Карлос Буряк
18 сентября в 23:00
Ну, на этом сезон для Бенфики завершен. Можно готовиться к следующему и искать нормального тренера
DXTK
DXTK
18 сентября в 21:35
Моуриньо все просчитал....слился Фенербахче уволился, но остался в ЛЧ став тренером Бенфики.........

PS Честно думал что после Порту вряд ли кого еще возгавит Жозе, тем более Бенфику, откуда в самом начале карьеры он и ушел отработав 9 матчей.......а уже после мы получили особенного.........Бенифка проклята они ЛЧ все равно не выиграют......
Alex_67
Alex_67
18 сентября в 20:07
А вдруг в Португалии 🇵🇹 у Моуриньо получится, напоследок?
25процентный клоун
25процентный клоун
18 сентября в 19:43
Только удачи, и надеюсь, когда-нибудь возглавиш Зенит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
18 сентября в 19:18
Тренерам Наполи...Челси...Ливерпуля на заметку....
Карабах тренеровменяющий на подходе...
CCCP1922
CCCP1922
18 сентября в 19:09
Надежда умирает последней. Неужели, после стольких провалов, в Моуриньо ещё кто-нибудь верит? Закончится всё, как обычно, досрочным расторжением контракта и выплатой огромной неустойки. А как в Бенфику попал человек по имени Лаже? Редкий экземпляр, а в истории футбола свой след оставил, да ещё какой. Интересно, а какие аргументы в свою пользу привёл Моуриньо?
shlomo
shlomo
18 сентября в 18:57
Вот это поворот: Моуринью — новый главный тренер Бенфики......

27 августа: Фенербахче вылетает от Бенфики в квалификации ЛЧ;
28 августа: Моуринью уволен из Фенерабхче;
10 сентября: на то, что Моуринью возглавит Бенфику, дают кэф 34.00;
16 сентября: Бенфика сенсационно проигрывает Карабаху и увольняет Лаже;
17 сентября: Моуринью — главный претендент на работу в португальском клубе.

Пи.Си. До такого даже не додумались бы в Голливуде! ... вот это сюжет
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
18 сентября в 18:37
Жозе моуринию мы тебя ждали не БЕНФИКЕ а МАН ЮНАЙТЕД где тыыыы Моуринию
zx682pq83n8z
zx682pq83n8z
18 сентября в 18:30
Теперь там всё будет по особенному
