«Бенфика» подтвердила, что Моуриньо займет пост главного тренера

18 сентября 2025, 13:47

Жозе Моуриньо будет назначен на пост главного тренера португальского футбольного клуба «Бенфика». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее «Бенфику» возглавлял Бруну Лаже, который был отправлен в отставку после поражения в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов от азербайджанского «Карабаха» (2:3).

«В настоящее время ведутся переговоры о подписании контракта с тренером Жозе Моуриньо, которые, как ожидается, будут завершены в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Моуриньо 62 года, его последним местом работы был «Фенербахче», из которого его уволили в сентябре за невыход команды в общий этап Лиги чемпионов — турецкий клуб по сумме двух матчей в последнем квалификационном раунде уступил «Бенфике». Именно в лиссабонском клубе началась тренерская карьера Моуриньо — в 2000 году он возглавлял португальский клуб на протяжении 10 матчей.

Моуриньо также возглавлял португальский «Порту» (2002-2004), итальянский «Интер» (2008-2010), английские «Челси» (2004-2007, 2013-2015), «Манчестер Юнайтед» (2016-2018) и «Тоттенхэм» (2019-2021), испанский «Реал» (2010-2013), итальянскую «Рому» (2021-2024). Вместе с «Челси» он стал трехкратным победителем чемпионата Англии и трехкратным обладателем Кубка английской лиги, завоевывал кубок и суперкубок страны. С «Манчестер Юнайтед» португалец выиграл Лигу Европы и Суперкубок Англии. С «Порту» специалист стал победителем Лиги чемпионов и Кубка УЕФА, двукратным чемпионом Португалии, выиграл кубок и суперкубок страны. Во главе «Интера» он стал двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов. Вместе с «Реалом» стал чемпионом Испании, завоевал кубок и суперкубок страны. «Рому» он привел к победе в первом в истории розыгрыше Лиги конференций.

«Бенфика» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 10 очков в четырех матчах.

