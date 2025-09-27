  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

«Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед»

вчера, 16:35
БрентфордЛоготип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились Тьяго (8', 20') и Йенсен (90+6'). За гостей забил Шешко (26').

По итогам встречи у обеих команд по 7 очков. Они идут в нижней части таблицы.

В следующем матче «Брентфорд» сыграет 5 октября, соперником будет «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 4 октября (соперник — «Сандерленд»).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, обыграв «Акрон»
Вчера, 15:52
Российские футболисты сыграли вничью с белорусами на старте Игр стран СНГ
Вчера, 15:45
«Бавария» разгромила «Вердер»
26 сентября
Роналду забил 947-й гол в карьере
26 сентября
«Зенит» забил девять голов «Динамо» в матче молодежной лиги
26 сентября
Московское «Динамо» обыграло «Крылья Советов» в матче РПЛ
26 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:42
с победой пчёл, заслужили!
рад за Келлехера
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:41
Есть опасность, что МЮ может закончить на 17,18-ом месте))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 21:40, ред.
Может переманить Ираолу). Хотя бы Флетчера, думаю он уберет эту ненужную схему Аморима)
Grizly88
Grizly88 ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 20:42
Кого пригласить ? Шас и нету кандидатов свободных, можно в следующем году тренера Пеласа пригласить по мне так толковый тренер.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:55
Надеюсь после следующего матча уволят этого упертого Будулая)))
Nenash
Nenash ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:48
Конечно.. Морган подтвердит.. 🤭
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 19:45, ред.
Аморима уже завтра никто не вспомнит..., как и дурака голландского.
А Кришка себя увековечил.
Nenash
Nenash ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:43
Это, видать, Амориму комплимент.. 🤭
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 19:40, ред.
Понимали те, у кого понимать нечем.
Один такой понимающий на днях из Леверкузена в Голландию раком отправился.)))
Nenash
Nenash ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:36
Не всякий скажет, что зря взяли Авейру.. Но все это понимали..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 19:33
Болтать на вью можно всякое; дело делать - нечто иное.
Nenash
Nenash ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:26
Он его не звал.. А наоборот.. Читай его интервью.. ☝️
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Nenash (раскрыть)
вчера в 19:24
А Сульшер Кришку обратно позовёт. )) Чё потом напишешь ?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 19:16
Молодой человек посмотрите матчи Касилияса против Баварии серелдины 90-тых. Там испанец ап=пропускал даже то,что летело мимо. А ДДХ тоже был дырявым,а потом стал топчиком.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 19:11
насчёт воротарей ничего не понятно,но очень интересно.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 19:09
пусть ещё по-философствует.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:08
Келлехер штатный пенальтист.
shlomo
shlomo
вчера в 18:33
Ну что.... вот тебе бабка и Юрьев день... Брентфорд впервые за 88 лет победил Ман Ю в двух матчах АПЛ подряд ....не было бы так смешно, но грустно... обычное дело.... команда с нижней части таблицы победила команду с той же части.... битва середняков.... а может быть такое, что игроки МЮ после Фергюсона настолько озверели, что каждого тренера тупо сливают??... может проблема в подходе руководства к игрокам и отсутствии санкций к ним? ... я не знаю, просто вдруг кто в курсе, были ли случаи когда руководство ставило на место игроков. А то странно, что лишь одному удобному добряку Сульшеру удалось два сезона подряд провести более менее на топ уровне в АПЛ ...

Пи.Си. Вы только представьте. Уже целое поколение выросло, которое привычно к этим провалам. Я рад, что застал великий МЮ ....
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:30
Осталось одно название и прошлые заслуги...надеяться и верить...только и остаётся, но не с такими г.тренерами, которых приглашают в МЮ.
Glory, glory ManUnaited!!!
emfcm2d6n7cu
emfcm2d6n7cu
вчера в 18:15
Похоже и этот сезон Юнайтед провалит.
Karkaz
Karkaz
вчера в 18:12
Третий гол как гвоздь в крышку гроба. Это уже конец. Осталось вылететь в шип.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:56
Аморальщина все ещё мучает красных дьяволов)))
particular
particular
вчера в 17:49
Подобное становится обыденностью...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ 1 984 (раскрыть)
вчера в 17:35
Доброго Вам вечера.

Можно - десять человек.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:35
Лично я ожидал такого результата и сделал соответствующую ставку на победу хозяев. Правда потом, зачем-то, поставил ещё и на ничью. В любом случае я выиграл. А что Аморим? Он думает о своей философии, впрочем, он о ней всегда думает. Есть ли угроза отстаки тренера? Я не считаю так — он ведь не мешает хозяевам зарабатывать деньги.
1 984
1 984
вчера в 17:30
Админы, подскажите, можно ли у вас узнать сколько игроков уже выбрали для себя группу без призов на следующий месяц?
Nenash
Nenash
вчера в 17:26
Верните Сульшера с Кериком и будет вам счастье..
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:18
На одном сайте прочитал прогноз на этот матч. Хозяева претенденты на вылет и уверенная победа МЮ через Тб. Тогда МЮ на что претендент?))
kovalev-barin
kovalev-barin ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 17:07
Я с Вами АБСОЛЮТНО СОГЛАСЕН, что нельзя винить ТОЛЬКО вратаря. В первом голе - к Маге не меньше вопросов. Во втором - так вообще вопросы только к Далоту.

Но вина Алтая в этом не отменяется. Как и вина Аморима, который выбирал состав на матч на сегодня
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ kovalev-barin (раскрыть)
вчера в 17:02, ред.
Первый гол... Какой смысл выходить, если на форварде висел защитник ? Ну и удар там был, - пушка в паука. Там никто бы не взял.
Третий гол да, согласен, но когда "пчёлы" создают такое количество моментов, рано/поздно ошибётся и кипер. Эффект давления на ворота никто не отменял, - Доннарумма с Арсеналом (Мартинелли) не дадут соврать.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 