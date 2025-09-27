«Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед»

1758980108

вчера, 16:35

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами у хозяев отметились Тьяго (8', 20') и Йенсен (90+6'). За гостей забил Шешко (26').

По итогам встречи у обеих команд по 7 очков. Они идут в нижней части таблицы.

В следующем матче «Брентфорд» сыграет 5 октября, соперником будет «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 4 октября (соперник — «Сандерленд»).