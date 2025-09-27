«Брентфорд» обыграл «Манчестер Юнайтед»

В матче английской Премьер-Лиги встречались «Брентфорд» и «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась со счетом 3:1.
Голами у хозяев отметились Тьяго (8', 20') и Йенсен (90+6'). За гостей забил Шешко (26').
По итогам встречи у обеих команд по 7 очков. Они идут в нижней части таблицы.
В следующем матче «Брентфорд» сыграет 5 октября, соперником будет «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч 4 октября (соперник — «Сандерленд»).
Скоро Аморяна уберут
Результат был понятен еще тогда, когда опубликовали стартовый состав и в воротах увидели Алтая.
Я понимаю, что МЮ нужен тренер, который не уступит лидерство в раздевалке игрокам, и который будет до конца верить в свою идею...
Но ребят, когда у тебя в запасе сидит лучший по чистой статистике вратарь Европы прошлого сезона, а в основе играет вратарь, который до этого 3 матча (с сегодняшним - 4)подряд пропускал после первого же удара в створ, когда Йоро после одного неудачного матча сидит в запасе, а один из лучших атакующих полузащитников мира Бруну играет в опорке - это уже не идея, это уже чистейший мазохизм!
Третий гол да, согласен, но когда "пчёлы" создают такое количество моментов, рано/поздно ошибётся и кипер. Эффект давления на ворота никто не отменял, - Доннарумма с Арсеналом (Мартинелли) не дадут соврать.
