«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, обыграв «Акрон»

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счетом 3:0 обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.
Забитыми мячами в составе победителей отметились Эгаш Касинтура (3-я минута) и Брайан Мансилья (72, 90).
«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. «Акрон» не может одержать победу седьмую игру подряд.
«Ахмат» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Акрон» располагается на 14-й строчке, в активе клуба 7 очков.
В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с лидером чемпионата «Краснодаром», «Акрон» примет петербургский «Зенит». Встречи пройдут 4 октября.
Подавляющее превосходство хозяев в первом тайме вылилось всего в один гол, хотя имели все шансы забить больше, но моментами воспользоваться не сумели. У гостей же ни одного опасного момента не было вовсе, да и точность ударов у тольяттинцев отсутствовала напрочь. Второй тайм Акрон поддавил, но реализовать свои моменты тольяттинцы так и не сумели, а затем пропустив второй гости, пожалуй, смирились с очередными поражением, что доказал Мансилья, оформив дубль. Станислав Саламович проделал очередную хорошую работу, а его подопечные. чётко следуя его указаниям продолжают радовать своих фанатов. В следующем туре выезд к чемпиону, а Акрон едет в гости в Питер, и там и там проверочка будет посерьёзнее.
Болейте за своих, а не против чужих!
