«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, обыграв «Акрон»

вчера, 15:52
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)3 : 0Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счетом 3:0 обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Грозном.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эгаш Касинтура (3-я минута) и Брайан Мансилья (72, 90).

«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. «Акрон» не может одержать победу седьмую игру подряд.

«Ахмат» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Акрон» располагается на 14-й строчке, в активе клуба 7 очков.

В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с лидером чемпионата «Краснодаром», «Акрон» примет петербургский «Зенит». Встречи пройдут 4 октября.

вчера в 22:58
Удивляет Саламыч
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:18, ред.
Маэстро, прекратите издеваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это бесчеловечно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну нельзя столько смеяться- недопустимо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну, где бы ещё, я так поржал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️✌️✌️✌️✌️✌️✌️✌️🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂🎸🎸🎸🎸🎸🎸🎸😆😆😆😆😆😆😆🚴🚴🚴🚴🚴🚴🚴
Futurista
Futurista ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 17:08
Падений не будет...к зиме готов)...
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 16:58
Ну вот, Ахмат с каждым матчем всё больше радует — сегодня команда из Грозного не просто выиграла, она победила с крупным счётом достаточно неуступчивый Акрон. Команду, тренеров, болельщиков — всех поздравляю с заслуженной победой!!! Желаю поймать кураж и побеждать, побеждать, побеждать!!! Акрону же необходимо выявить и проанализировать ошибки... После чего скорректировать подготовку и играть с полной отдачей в каждом матче. Не для того выходили в РПЛ, чтобы вылетать из неё.
derrik2000
derrik2000
вчера в 16:50, ред.
Главное не в том, СКОЛЬКО ЗАБИЛ сегодня , а в том, КАК ИГРАЛ.
А ИГРАЛ он сегодня весьма прилично.
Заслуженная победа с крупным счётом.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 16:20
Молодцы!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:17
Болельщиков Ахмата с крупной победой над Акроном!
Подавляющее превосходство хозяев в первом тайме вылилось всего в один гол, хотя имели все шансы забить больше, но моментами воспользоваться не сумели. У гостей же ни одного опасного момента не было вовсе, да и точность ударов у тольяттинцев отсутствовала напрочь. Второй тайм Акрон поддавил, но реализовать свои моменты тольяттинцы так и не сумели, а затем пропустив второй гости, пожалуй, смирились с очередными поражением, что доказал Мансилья, оформив дубль. Станислав Саламович проделал очередную хорошую работу, а его подопечные. чётко следуя его указаниям продолжают радовать своих фанатов. В следующем туре выезд к чемпиону, а Акрон едет в гости в Питер, и там и там проверочка будет посерьёзнее.
Болейте за своих, а не против чужих!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:17, ред.
Отличная победа. Впереди непростые матчи с Краснодаром и Динамо Москвы.
Удачи волчьей стае!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:14
Ахмат дома должен "забирать" такие игры. Молодцы
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:10
Согласен с Вами! Помню Дзюба просил руководство усилить состав! Я думаю он может сам это сделать , уйдя из клуба)))
pgqgynq8snuj
pgqgynq8snuj
вчера в 16:09
Акрон показал опять свою пердивную сущность.
adekvat
adekvat
вчера в 16:07
У усатого всегда так, сперва взлет, потом падение.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:07
Одна из причин сползания Арона в зону вылета в ФНЛ является ставка на Дзюбу. Он ходит по полю пешком с поднятой рукой, требуя навешивать на него. Иной игры он не знает и знать не хочет. Из-за этого Акрон не может играть в темповой футбол. Нужно срочно избавляться от этой обузы и ставить молодежь. Иначе ФНЛ , что очень жаль!
Capral
Capral
вчера в 16:06
Главного болельщика Ахмата Адама- с крупной победой!!!
Я знаю, как он сейчас светится от счастья!!!)))
shlomo
shlomo
вчера в 16:01
Ну что.... первая половина второго тайма осталась целиком и полностью за Акроном, но реализовать свои моменты не сумели, а затем пропустили едва ли не в первой же атаке, как это было в первом тайме.... под конец Мансилья оформил дубль, да и вообще после второго мяча тольяттинцы, пожалуй, смирились с очередными поражением на старте сезона....
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:00
Саламыч, как ты это делаешь?
Гость
