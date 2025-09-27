«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в РПЛ до семи матчей, обыграв «Акрон»

1758977538

вчера, 15:52

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» со счетом 3:0 обыграл тольяттинский «Акрон» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Встреча прошла в Грозном.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Эгаш Касинтура (3-я минута) и Брайан Мансилья (72, 90).

«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей. «Акрон» не может одержать победу седьмую игру подряд.

«Ахмат» занимает 7-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 15 очков. «Акрон» располагается на 14-й строчке, в активе клуба 7 очков.

В следующем туре «Ахмат» на выезде сыграет с лидером чемпионата «Краснодаром», «Акрон» примет петербургский «Зенит». Встречи пройдут 4 октября.