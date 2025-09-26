Роналду забил 947-й гол в карьере

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» (2:0) в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Голами отличились Садио Мане и Криштиану Роналду.
Для португальца это 947-й гол в карьере. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 4 гола в 4 матчах.
К арабам смотрю потихоньку и Европа подключилась: Венгрия вон в первых рядах, остальные, так понимаю, подтянутся...
К арабам смотрю потихоньку и Европа подключилась: Венгрия вон в первых рядах, остальные, так понимаю, подтянутся...
Скоро финал развязки.
Манит Криштиану,
Зовёт пойти с собой.
Восточные сказки,
А может, расскажешь нам
Зачем ты от тысячи
Так потерял покой?
Скоро финал развязки.
Манит Криштиану,
Зовёт пойти с собой.
Восточные сказки,
А может, расскажешь нам
Зачем ты от тысячи
Так потерял покой?