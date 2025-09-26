  • Поиск
Soccer.ru
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2025/2026

Роналду забил 947-й гол в карьере

26 сентября 2025, 23:08
Аль-ИттихадЛоготип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)0 : 2Логотип футбольный клуб Аль-Наср (Эр-Рияд)Аль-НасрМатч завершен

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Иттихад» (2:0) в матче 4-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Голами отличились Садио Мане и Криштиану Роналду.

Для португальца это 947-й гол в карьере. В текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду забил 4 гола в 4 матчах.

s9nb9ffkbmtu
s9nb9ffkbmtu ответ chromage (раскрыть)
вчера в 10:10, ред.
Весьма прозорливое подозрение. Весьма.
К арабам смотрю потихоньку и Европа подключилась: Венгрия вон в первых рядах, остальные, так понимаю, подтянутся...
chromage
chromage
вчера в 09:21
Есть подозрение, что арабы всем чемпионатом будут "тащить" Роналду к 1000 голу ) чтобы войти в историю )
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 09:07
Обыграть лидера на его поле дорогого стоит.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:38
Отличный нападающий,дальнейших удач !!!
jRest
jRest
вчера в 06:04
Восточные сказки,
Скоро финал развязки.
Манит Криштиану,
Зовёт пойти с собой.

Восточные сказки,
А может, расскажешь нам
Зачем ты от тысячи
Так потерял покой?
jutge4u7ze6x
jutge4u7ze6x
вчера в 04:38
На следующий год ждём тысячу
Alex_67
Alex_67
вчера в 03:56
Аль-Наср сейчас справедливо занимает своё место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии 🇸🇦. И вообще, Роналду и его партнёры просто молодцы!!! Так держать!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 00:52
Лучший бомбардир в истории профессионального футбола! Надеюсь, что сможет сделать 1000+ голов!
sv_1969
sv_1969
вчера в 00:25
Осталось голов еще минимум на год)))
NbKA555
NbKA555
26 сентября в 23:30
Шаг за шагом к цели.Пусть скорее наколотит,а то не успокоится.Машина)
