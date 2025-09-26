«Зенит» забил девять голов «Динамо» в матче молодежной лиги

«Зенит» одержал убедительную победу над «Динамо» в матче молодежной лиги — 9:1.
Петербуржцы идут в таблице на 2-м месте. «Динамовцы» — 5-е.
|Зенит (мол)9 : 1Динамо (мол)
|Матч завершен
«Зенит» одержал убедительную победу над «Динамо» в матче молодежной лиги — 9:1.
Петербуржцы идут в таблице на 2-м месте. «Динамовцы» — 5-е.
Смена хорошая, это факт неоспоримый, да вот только мест вакантных в основе главной команды для них нет, все под бразильцами. Разбредутся по разным клубам, кто в аренду, а кто и свободными агентами, а потом будут выкупать с переплатой, ослабляя основных конкурентов, как это было уже не раз.
Болейте за своих, а не против чужих!
Смена хорошая, это факт неоспоримый, да вот только мест вакантных в основе главной команды для них нет, все под бразильцами. Разбредутся по разным клубам, кто в аренду, а кто и свободными агентами, а потом будут выкупать с переплатой, ослабляя основных конкурентов, как это было уже не раз.
Болейте за своих, а не против чужих!