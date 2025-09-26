  • Поиск
«Зенит» забил девять голов «Динамо» в матче молодежной лиги

Варвар7
вчера в 01:14
Сироткин забил гол престижа - который выглядит ну уж очень "сиротливо" на фоне 9 голов Зенита...
Шуня771
26 сентября в 23:54
"Балтика - 9" от производителя, в исполнении Зенит - 2)))
CCCP1922
26 сентября в 23:50
Да, попала молодёжь по раздачу. Похоже, никто из игроков даже не расстроился?
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
26 сентября в 22:30, ред.
Не сомневайтесь, бонзам Газпрома, абсолютно безразлична собственная подрастающая смена, они гораздо больше внимания уделяют готовым футболистам из Бразилии и игрокам в клубах конкурентах, а собственную футбольную академию содержат для проформы, так сказать для галочки, да для отмывания денег. Да что я вам рассказываю, вы и так без меня всё прекрасно знаете.
stanichnik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
26 сентября в 22:26
Доброго Здоровья, Buzz!
Признаться, я совсем не владею информацией, о молодёжке Динамо.
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
26 сентября в 22:24
Нет, Алпатов в Динамо-2, а тут речь идёт про молодёжку(не старше 19 лет), которую тренирует Павел Фигон, кто это мне не ведомо.
lotsman ответ stanichnik (раскрыть)
26 сентября в 22:21
Так то это так. Но я всётаки надеюсь, хотя с большими сомнениями.
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
26 сентября в 22:08
А что думаете о молодёжи Динамо Москвы, если в целом, не только в контексте данного матча?
Capral
26 сентября в 21:46
А кто тренер в молодежке Динамо, не Алпатов- продавец из магазина, которого, великий и ужасный недошварцман требовал после себя оставить?
stanichnik ответ lotsman (раскрыть)
26 сентября в 21:38, ред.
Доброго Здоровья, lotsman!
Смена хорошая, это факт неоспоримый, да вот только мест вакантных в основе главной команды для них нет, все под бразильцами. Разбредутся по разным клубам, кто в аренду, а кто и свободными агентами, а потом будут выкупать с переплатой, ослабляя основных конкурентов, как это было уже не раз.
Болейте за своих, а не против чужих!
lotsman
26 сентября в 20:52
Молодцы молодёжь! Хорошая смена подростает.
