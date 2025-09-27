Российские футболисты сыграли вничью с белорусами на старте Игр стран СНГ

1758977131

вчера, 15:45

Сборная России по футболу сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Белоруссии в первом матче группового турнира Игр стран СНГ .

В итоговый состав сборной России среди игроков до 15 лет вошли 22 футболиста, большинство из них представляют московский «Локомотив» — 4. Старшим тренером команды является Валентин Гавва.

Следующий матч россияне сыграют 1 октября с командой Узбекистана.

Россияне играют в группе B с командами Белоруссии и Узбекистана. В группе A выступят сборные Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. Финал пройдет 4 октября.