Российские футболисты сыграли вничью с белорусами на старте Игр стран СНГ

вчера, 15:45

Сборная России по футболу сыграла вничью со счетом 0:0 с командой Белоруссии в первом матче группового турнира Игр стран СНГ.

В итоговый состав сборной России среди игроков до 15 лет вошли 22 футболиста, большинство из них представляют московский «Локомотив» — 4. Старшим тренером команды является Валентин Гавва.

Следующий матч россияне сыграют 1 октября с командой Узбекистана.

Россияне играют в группе B с командами Белоруссии и Узбекистана. В группе A выступят сборные Таджикистана, Азербайджана и Киргизии. Финал пройдет 4 октября.

Источник: itar-tass.com
Вещий
Вещий
вчера в 16:02
Непонятный матч и непонятный счет....
t26udx28fqff
t26udx28fqff
вчера в 15:57
Уровень у нас футбола падает заметно
