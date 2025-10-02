Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом, обойдя Крооса

1759392077

02 октября 2025, 11:01

Полузащитник клуба Главной футбольной лиги ( MLS ) «Ванкувер Уайткэпс» установил рекорд по числу завоеванных титулов среди немецких игроков.

В ночь на четверг он стал чемпионом первенства Канады после победы «Ванкувер Уайткэпс» в финале над «Ванкувером» (4:2). В первом тайме Мюллер реализовал пенальти и отдал голевую передачу. Его заменили на 79-й минуте.

Для 36-летнего Мюллера это 35-й титул в карьере. До этого он делил первое место в списке самых титулованных немецких футболистов с Тони Кроосом (34), который завершил карьеру после чемпионата Европы в 2024 году. За канадский клуб Мюллер выступает с августа, подписав контракт до конца нынешнего сезона. До этого он защищал цвета мюнхенской «Баварии».