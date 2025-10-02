  • Поиск
Томас Мюллер стал самым титулованным немецким футболистом, обойдя Крооса

02 октября 2025, 11:01

Полузащитник клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер установил рекорд по числу завоеванных титулов среди немецких игроков.

В ночь на четверг он стал чемпионом первенства Канады после победы «Ванкувер Уайткэпс» в финале над «Ванкувером» (4:2). В первом тайме Мюллер реализовал пенальти и отдал голевую передачу. Его заменили на 79-й минуте.

Для 36-летнего Мюллера это 35-й титул в карьере. До этого он делил первое место в списке самых титулованных немецких футболистов с Тони Кроосом (34), который завершил карьеру после чемпионата Европы в 2024 году. За канадский клуб Мюллер выступает с августа, подписав контракт до конца нынешнего сезона. До этого он защищал цвета мюнхенской «Баварии».

На счету Мюллера 13 побед в чемпионате Германии, он является рекордсменом турнира по этому показателю. Также футболист восемь раз выиграл Суперкубок Германии, шесть — кубок страны, по два — Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Германии Мюллер стал победителем чемпионата мира в 2014 году.

Agamaga005
Agamaga005
02 октября в 19:51
Из испанских - Иньеста, из немецких - Мюллер, из аргентинских - Месси, он же самый титулованный футболист в истории футбола.
Bad Listener
Bad Listener
02 октября в 15:17, ред.
Да, только уход Кросса из Реала до сих пор не даёт команде прийти в себя и найти свою игру, а уход Мюллера из Баварии вообще ничего в игре этого середняка не изменил, ну точнее возможно даже стало лучше
A.S.A
A.S.A
02 октября в 14:51
Как по мне, Томас не является талантливым игроком, или каким-то ярким игроком, но он всегда умудрялся давать положительный результат своими голевыми действиями, при этом, он и не какой- там супер бомбардир, но частенько оказывался в нужное время, в нужном месте! Вот и играл он в "нужное время" в золотое время Баварии и насобирал трофеев, молодец! Я конечно не силен в вопросе о том, сколько личных трофеев завоевывают игроки, я думал, что Нойер в германии номер 1 по этому показателю, а оказалось Мюллер!
Lewa2708
Lewa2708 ответ shlomo2 (раскрыть)
02 октября в 13:01
Там такой МЮ был, что и без Гиггза бы справились)
Да и вообще так про многих можно сказать, Коману еще 30 нет, а у него уже 12 лиг выиграно в разных странах, но влияния мало оказал
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
02 октября в 12:04
Приветствую, Дружище!!!
Какие могут быть сравнения, Дзюба- конечно лучше!!!)))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
02 октября в 12:00
...Grüße Минхерц, всё это так про Мюллера, но тема то о том,что он
Тони обошёл! По русски это выглядит так,сколько у нас хороших,
классных форвардов ,а Артёмка - бац и всех обошёл и в памяте
народной пока Дзюбиньо -лучший!!!
Nenash
Nenash
02 октября в 11:59
Не верю.. 🤔
Alex_67
Alex_67
02 октября в 11:44
Зато Кроос вовремя ушёл из футбола, а Мюллер цеплялся за карьеру.
Capral
Capral
02 октября в 11:43
При всех своих титулах и регалиях, Мюллер, всегда был предметом насмешек и не злой иронии. А его голы, всегда расценивались- как неуклюжие и смешные.
Ну а про человеческие качества игрока, вообще базара нет- первый смутьян и революционер на деревне... Если не сказать провокатор. Неслучайно, про Мюллера ходит молва: "Если революция- то обязательно с Мюллером. Там где Мюллер- там, непрeменно зреет революция..."
Варвар7
Варвар7
02 октября в 11:39, ред.
36 летний Мюллер, завоевал 35 титулов - получается, почти титул на год жизни...) Томас не оставайся. Ещё пару титулов вполне осуществимо...)
nq6kje874fc6
nq6kje874fc6
02 октября в 11:31
После победного финала всея Ванкувера осталось выиграть только чемпионат ванкуверской водокачки и можно вешать бутсы на гвоздь
Nety
Nety
02 октября в 11:31
Мюллер легенда!!! Лучший на своей позиции)))
therapy
therapy ответ shlomo2 (раскрыть)
02 октября в 11:30
Но речь идет не только о Бундеслиге
therapy
therapy
02 октября в 11:29
Отличная карьера... и как итог "ЛЕГЕНДА ФУТБОЛА" и в одном ряду с Гертом Мюллером и у Баварии теперь два великих Мюллера.
shlomo2
shlomo2
02 октября в 11:27
Будем объективны, Гиггз всю карьеру рубился в сложнейшей и пиковой АПЛ, а Мюллер нафармил трофеи в бесконкурентной Бунде, где чемпион меняется раз в 10 лет и реже
Вещий
Вещий
02 октября в 11:25
Хорош был.... вписал себя в историю футбола...
112910415
112910415
02 октября в 11:24
такого не забудут !
7fn6c9s6wbyr
7fn6c9s6wbyr
02 октября в 11:22
Он бы ещё и Баварии вполне сгодился
