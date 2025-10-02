Полузащитник клуба Главной футбольной лиги (MLS) «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер установил рекорд по числу завоеванных титулов среди немецких игроков.
В ночь на четверг он стал чемпионом первенства Канады после победы «Ванкувер Уайткэпс» в финале над «Ванкувером» (4:2). В первом тайме Мюллер реализовал пенальти и отдал голевую передачу. Его заменили на 79-й минуте.
Для 36-летнего Мюллера это 35-й титул в карьере. До этого он делил первое место в списке самых титулованных немецких футболистов с Тони Кроосом (34), который завершил карьеру после чемпионата Европы в 2024 году. За канадский клуб Мюллер выступает с августа, подписав контракт до конца нынешнего сезона. До этого он защищал цвета мюнхенской «Баварии».
На счету Мюллера 13 побед в чемпионате Германии, он является рекордсменом турнира по этому показателю. Также футболист восемь раз выиграл Суперкубок Германии, шесть — кубок страны, по два — Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Германии Мюллер стал победителем чемпионата мира в 2014 году.
Ну а про человеческие качества игрока, вообще базара нет- первый смутьян и революционер на деревне... Если не сказать провокатор. Неслучайно, про Мюллера ходит молва: "Если революция- то обязательно с Мюллером. Там где Мюллер- там, непрeменно зреет революция..."
Ну а про человеческие качества игрока, вообще базара нет- первый смутьян и революционер на деревне... Если не сказать провокатор. Неслучайно, про Мюллера ходит молва: "Если революция- то обязательно с Мюллером. Там где Мюллер- там, непрeменно зреет революция..."
Да и вообще так про многих можно сказать, Коману еще 30 нет, а у него уже 12 лиг выиграно в разных странах, но влияния мало оказал
Да и вообще так про многих можно сказать, Коману еще 30 нет, а у него уже 12 лиг выиграно в разных странах, но влияния мало оказал