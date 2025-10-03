28-летний Матета впервые вызван в сборную Франции

1759473561

вчера, 09:39

28-летний форвард английского «Кристал Пэлас» получил первый в карьере вызов в главную сборную Франции.

Футболист, забивший в этом сезоне 4 гола в 10 матчах, приглашен на октябрьские матчи французов в отборе к ЧМ -2026 против Азербайджана и Исландии.

Ранее Матета играл лишь за молодежные сборные Франции, а также был включен в состав команды на Олимпийских играх 2024 года.

Тренер французов отметил: