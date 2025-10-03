  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧМ-2026. Европа

28-летний Матета впервые вызван в сборную Франции

вчера, 09:39

28-летний форвард английского «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета получил первый в карьере вызов в главную сборную Франции.

Футболист, забивший в этом сезоне 4 гола в 10 матчах, приглашен на октябрьские матчи французов в отборе к ЧМ-2026 против Азербайджана и Исландии.

Ранее Матета играл лишь за молодежные сборные Франции, а также был включен в состав команды на Олимпийских играх 2024 года.

Тренер французов Дидье Дешам отметил:

Мне нравятся игроки такого профиля. Он способен забивать голы. Да, он уже не так молод, но он имеет опыт игры за Францию почти на всех молодежных уровнях.

Подписывайся в ВК
Все новости
Аркадий Дворкович оценил идею изменения лимита на легионеров в РПЛ
02 октября
В «Локомотиве» надеются, что Пиняев сыграет в матче РПЛ с «Динамо»
01 октября
ОфициальноИгроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии
01 октября
В «Спартаке» объяснили отсутствие Самошникова в заявке на матч с «Пари НН»
28 сентября
Мбаппе отправится с «Реалом» на матч Лиги чемпионов против «Кайрата»
28 сентября
Восстановившийся от травмы Ямаль вошел в заявку на матч против «Сосьедада»
28 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Crystal Palace
Crystal Palace
вчера в 15:21
Того и глядишь, основным сборником будет!
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:46
На самом то деле, Мамета полностью заслужил вызов в сборную! Жан-Филипп отлично проявляет себя в Кристал Пэласе и при Гласнере просто расцвел, исправно забивает, создает проблемы обороне соперников, постоянно навязывает борьбу. Скажу так, в КП была "великолепная четверка" игроков, которых я прям с радостью бы хотел видеть в Арсенале -это Эзе, Олисе, Гехи и Матета! К сожалению, Олисе укатил в Баварию и там сейчас разрывает Бундеслигу, Эзе перешел к нам, Гехи скорее всего уйдет в Ливерпуль, да и Матета скорее всего на долго не задержится в Пэлас, и скорее всего покинет их в следующем сезоне....
3gmwkcavs86s
3gmwkcavs86s
вчера в 12:58
Сейчас он в рассвете сил, пригодится сборной
sv_1969
sv_1969 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 12:00
Наверное так и есть. Паренёк то очень перспективный))))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:58
Это просто Дидье просматривает " перспективного хлопца" в матчах не с самыми сильными сборными...)))
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:57
Для разнообразия поиграет за сборную Африки)))
bbc7xqshessr
bbc7xqshessr
вчера в 10:24
Очередной типичный Дартаньян ангольского разлива
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 