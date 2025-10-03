28-летний Матета впервые вызван в сборную Франции

28-летний форвард английского «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета получил первый в карьере вызов в главную сборную Франции.
Футболист, забивший в этом сезоне 4 гола в 10 матчах, приглашен на октябрьские матчи французов в отборе к ЧМ-2026 против Азербайджана и Исландии.
Ранее Матета играл лишь за молодежные сборные Франции, а также был включен в состав команды на Олимпийских играх 2024 года.
Тренер французов Дидье Дешам отметил:
Мне нравятся игроки такого профиля. Он способен забивать голы. Да, он уже не так молод, но он имеет опыт игры за Францию почти на всех молодежных уровнях.