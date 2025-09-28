В «Спартаке» объяснили отсутствие Самошникова в заявке на матч с «Пари НН»

1759076928

вчера, 19:28

Защитник московского «Спартака» пока не набрал оптимальную форму после болезни, поэтому он пропускает матч 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с «Пари Нижний Новгород». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

Матч пройдет на «Лукойл-Арене» в воскресенье и начнется в 19:30 мск. Самошников заболел перед матчем восьмого тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

«Самошников продолжает работать для набора оптимальной физической формы и функционального состояния», — сообщили в клубе.