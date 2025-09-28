  • Поиск
В «Спартаке» объяснили отсутствие Самошникова в заявке на матч с «Пари НН»

вчера, 19:28
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Защитник московского «Спартака» Илья Самошников пока не набрал оптимальную форму после болезни, поэтому он пропускает матч 10-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижний Новгород». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе красно-белых.

Матч пройдет на «Лукойл-Арене» в воскресенье и начнется в 19:30 мск. Самошников заболел перед матчем восьмого тура РПЛ с московским «Динамо» (2:2).

«Самошников продолжает работать для набора оптимальной физической формы и функционального состояния», — сообщили в клубе.

«Спартак» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 9 матчах.

sv_1969
sv_1969
вчера в 20:31
Коли так то надо аккуратно восстанавливаться
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:58
Теперь лошадей гнать с восстановлением не надо!
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:55
Ну начинается... А зачем такого брали, неготового?
