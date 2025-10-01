  • Поиск
В «Локомотиве» надеются, что Пиняев сыграет в матче РПЛ с «Динамо»

01 октября 2025, 23:27
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив19:45 Не начался

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев может сыграть после долгого перерыва в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо». Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Михаил Галактионов.

В нынешнем сезоне Пиняев из-за мышечной травмы провел всего два матча — по одному в премьер-лиге и Кубке России. Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет 4 октября.

«Он уже тренируется в общей группе. Очень надеемся, что проблемы с его здоровьем решены и в дерби он сыграет. Хотя на все 90 минут, конечно, он не будет готов», — сказал Галактионов.

В среду «Локомотив» проиграл в серии пенальти в матче пятого тура группового этапа Кубка России в «пути РПЛ» (0:0, 2:4 по пенальти). «Достаточно хорошая, скоростная, динамичная игра со всех сторон. Много голевых моментов и у нас, и у соперника, поэтому ничья в основное время закономерна», — подытожил Галактионов.

Все комментарии
shur
shur
02 октября в 10:01
...за ним Я с начало карьеры слежу, хороший игрок,настырный,знает что хочет на поле!!! Дай Бог...!!!
112910415
112910415
02 октября в 07:13
серьёзная борьба с перевесом Динамо ... трудно ему будет
Alex_67
Alex_67
02 октября в 03:16
А что, надежда только на Пиняева?
Варвар7
Варвар7
02 октября в 01:33
Матч обещает быть упорным - набрал ли нужные кондиции Пиняев?
