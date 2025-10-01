В «Локомотиве» надеются, что Пиняев сыграет в матче РПЛ с «Динамо»

1759350430

01 октября 2025, 23:27

Полузащитник «Локомотива» может сыграть после долгого перерыва в матче Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с московским «Динамо». Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Михаил Галактионов.

В нынешнем сезоне Пиняев из-за мышечной травмы провел всего два матча — по одному в премьер-лиге и Кубке России. Матч «Динамо» — «Локомотив» пройдет 4 октября.

«Он уже тренируется в общей группе. Очень надеемся, что проблемы с его здоровьем решены и в дерби он сыграет. Хотя на все 90 минут, конечно, он не будет готов», — сказал Галактионов.