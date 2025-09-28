Восстановившийся от травмы Ямаль вошел в заявку на матч против «Сосьедада»

1759056507

вчера, 13:48

Футболист «Барселоны» вошел в заявку команды на матч седьмого тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». Об этом сообщила пресс-служба «Барселоны».

13 сентября «Барселона» сообщила о травме Ямаля. Последний матч игрок провел 7 сентября в составе сборной Испании в отборе к чемпионату мира против команды Турции (6:0), отыграв 73 минуты и отметившись двумя результативными передачами. Из-за повреждения он пропустил четыре игры «Барселоны». Футболист вернулся к тренировкам 26 сентября.

Встреча между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» пройдет 28 сентября. Начало игры запланировано на 19:30 мск. В заявку «Реала Сосьедад» вошел российский полузащитник Арсен Захарян.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в трех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.