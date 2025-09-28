Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль вошел в заявку команды на матч седьмого тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». Об этом сообщила пресс-служба «Барселоны».
13 сентября «Барселона» сообщила о травме Ямаля. Последний матч игрок провел 7 сентября в составе сборной Испании в отборе к чемпионату мира против команды Турции (6:0), отыграв 73 минуты и отметившись двумя результативными передачами. Из-за повреждения он пропустил четыре игры «Барселоны». Футболист вернулся к тренировкам 26 сентября.
Встреча между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» пройдет 28 сентября. Начало игры запланировано на 19:30 мск. В заявку «Реала Сосьедад» вошел российский полузащитник Арсен Захарян.
Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в трех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.
Кейн при этом был лучший бомбардир Европы, мира, АПЛ, ЛЧ, ЧЕ, ЧМ, Бундеслиги.
Кейн при этом был лучший бомбардир Европы, мира, АПЛ, ЛЧ, ЧЕ, ЧМ, Бундеслиги.