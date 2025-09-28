  • Поиск
Восстановившийся от травмы Ямаль вошел в заявку на матч против «Сосьедада»

вчера, 13:48
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 1Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал СосьедадМатч завершен

Футболист «Барселоны» Ламин Ямаль вошел в заявку команды на матч седьмого тура чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». Об этом сообщила пресс-служба «Барселоны».

13 сентября «Барселона» сообщила о травме Ямаля. Последний матч игрок провел 7 сентября в составе сборной Испании в отборе к чемпионату мира против команды Турции (6:0), отыграв 73 минуты и отметившись двумя результативными передачами. Из-за повреждения он пропустил четыре игры «Барселоны». Футболист вернулся к тренировкам 26 сентября.

Встреча между «Барселоной» и «Реалом Сосьедад» пройдет 28 сентября. Начало игры запланировано на 19:30 мск. В заявку «Реала Сосьедад» вошел российский полузащитник Арсен Захарян.

Ямалю 18 лет, он является воспитанником «Барселоны». Вместе с командой в сезоне-2024/25 он стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В минувшем сезоне игрок принял участие в 55 матчах за «Барселону», забил 18 голов и отдал 25 результативных передач. Также он становился чемпионом Испании в 2023 году. В текущем сезоне Ямаль в трех матчах чемпионата Испании забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Вместе со сборной Испании нападающий выиграл чемпионат Европы в 2024 году и стал лучшим молодым игроком турнира. В октябре 2024 года он был признан лучшим молодым игроком мира по версии журнала France Football, а в следующем месяце стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается лучшему игроку Европы не старше 21 года. Учредителем премии является издание Tuttosport.

Lewa2708
Lewa2708 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 18:11
Ну ты сравнил, где Кейн начинал путь, а где Ламин)
Кейн при этом был лучший бомбардир Европы, мира, АПЛ, ЛЧ, ЧЕ, ЧМ, Бундеслиги.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:41
Как будет складываться матч - возможно его поберегут , ведь уже скоро ЛЧ.
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 16:18
Арсен похоже проходит профилактический осмотр перед матчем)))
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:13
Да уж! Парню всего восемнадцать лет, но у него за плечами уже есть победа в Чемпионате Европы по футболу, на котором Ламин не статистом был, а играл одну из главных ролей в сборной Испании. А ведь Ямаль, вместе со всеми игроками Барселоны, боролся и за внутренние трофеи – молодой человек стал Чемпионом Испании 🇪🇸, а так же обладателем Кубка Испании и Суперкубка страны. Кстати, юный талант еще и в 2023 году был Чемпионом Испании. Вот чего Ямаль уже достиг, а карьера только в самом начале... Кейн, например, свой первый трофей получил уже будучи тридцатилетним мужиком.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:46
А Арсен? Мы его ждём))
lazzioll
lazzioll
вчера в 14:21
со старта маловероятно что выйдет. и вообще маловероятно что будет основа. через два дня матч с ПСЖ в ЛЧ. хотя с другой стороны есть шанс выскочить на первое место. начинать будут смешанным составом но если что пойдет не так придется бросать основные силы.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 14:20
Отличная новость! Плохо, что Рафа и вратарь получили травмы.
Capral
Capral
вчера в 14:20
Здоровья ему!!!
