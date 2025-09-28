  • Поиск
Мбаппе отправится с «Реалом» на матч Лиги чемпионов против «Кайрата»

вчера, 14:26
КайратЛоготип футбольный клуб Кайрат (Алматы)-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 19:45 Не начался

Французский нападающий Килиан Мбаппе вошел в заявку испанского «Реала» на гостевой матч второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата». Об этом сообщила пресс-служба мадридской команды.

Всего в Казахстан отправятся 23 игрока «Реала».

Встреча пройдет в Алма-Ате 30 сентября. Испанской команде предстоит преодолеть практически 6 500 км. Время полета составит примерно 12 часов.

«Кайрат» является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. «Реалу» принадлежит рекорд по числу побед в турнире, команда завоевывала трофей 15 раз. В первом туре «Кайрат» проиграл на выезде португальскому «Спортингу» (1:4), «Реал» на своем поле победил французский «Марсель» (2:1).

stanichnik
stanichnik
вчера в 20:34
Доброго Здоровья, Петля!
Однозначно дозаправка, где-нибудь между Стамбулом и Баку, а далее Алма-Ата, но на своём. А что касается кондиций, то класс игроков Реала в конечном итоге должен сказаться. Легко не будет, но и сенсацию не жду.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 19:07, ред.
Здравия, Станичник.
На своём самолёте 6500 км за 12 часов ? Лайнер 1000 км/ч летит. Тут явно не свой самолёт( есть пересадка ), а если и свой, то точно где-то дозаправка, со всеми вытекающими неудобствами.

Что-то мне подсказывает, не будет Реал в Алма-Ате в должных кондициях.
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:42
Игра у Реала не очень, поэтому и в Казахстане могут быть проблемы, если думают, что соперник слабый и Мбаппе может отдохнуть. Уверен, гости дадут бой, что есть мочи чтоб порадовать местную публику.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:32
После вчерашнего позора ни один футболист Реала не заслужил особого статуса. Всех на Кайрат))
shur
shur ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 17:25
...после вчерашних 2 : 5 от матрасников, я бы их не на 12-цать часов,
а в космос бы запустил,чтобы несколько дней вокруг орбиты и всё бы
думали,дкмали,думали что с игрой Реала происходит...!!!
adekvat
adekvat
вчера в 17:09
Какая разница где спать?
Amiralla
Amiralla
вчера в 16:44
Удачи Кайрату!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:41
Интересно, как игроки Реала отнеслись к поражению от Атлетико? Всё-таки не рядовой матч проигран, а Дерби всея Мадрида. Зацикливаться не стоит, а вот о реванше подумать надо. Кстати и Барселоне, за унижение, нужно подготовить достойный ответ. А Мбаппе? В предстоящем матче он, скорее всего, останется в запасе и выйдет на поле только в случае необходимости. Желаю Кайрату показать хороший футбол!!!
112910415
112910415
вчера в 16:32
На статистику хочет поработать!
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:28, ред.
Я правильно Вас понял, например, в КП товарищ взял вчера П1 по 4, сегодня я по 3,5. В случае выигрыша ставка будет рассчитана по коэф. 4 и 3.5 соответственно?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:21
У проигранных и выигранных ставок могут быть разные коэффициенты в зависимости от того когда были сделаны ставки и какие тогда были коэффициенты.
Шуня771
Шуня771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 16:19
А если кто то поставил ставку со "старым" коэффициентом?
hked4ks76kge
hked4ks76kge
вчера в 16:13
Будет автографы раздавать, его присутствие на поле не обязательно
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуня771 (раскрыть)
вчера в 16:11
Здравствуйте.

До начала матча могут меняться.
27tr64dkzb28
27tr64dkzb28
вчера в 16:02
Они что на винтомоторном самолёте полетят? На реактивном 8 часов лететь
1 984
1 984
вчера в 15:33
Уважаемые админы, а вы не рассматриваете вариант сокращения минимального количества участников в группе без призов? Здесь играют преданные сайту и конкурсу участники, которые находятся здесь из любви к искусству. Я думаю, со временем, их количество будет расти. Как вы знаете, запустить группу можно и с помощью клонов, только, мне кажется этот способ отпугивает потенциальных участников.
Шуня771
Шуня771
вчера в 15:26
Доброго дня!

Коэффициенты в линии КП могут меняться или после опубликования нет?
salleeh
salleeh
вчера в 15:09
Не,…ну Кайрат то должны пройти…)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:09
Давненько они в такую даль не ездили...
ABir
ABir
вчера в 15:04
Для игроков Реала поездка в Казахстан - своего рода экзотика, а для казахских болельщиков приезд мадридских звезд - незабываемое событие. Главное футболистам Кайрата не перегореть до игры, но и кидаться играть в открытый футбол со сливочными тоже не стоит. Вообщем - для обоих клубов событие. Поэтому и Россию отстранили, а если бы владивостокский Луч или СКА Хабаровск пробились бы в ЛЧ.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:00
Подумаешь разок провести двенадцать часов в полёте, наши СКА-Хабаровск и Енисей из Красноярска весь сезон так добираются на футбольные матчи. Пусть теперь и Мбаппе со своими партнёрами почувствует, каково это постоянны перелёты на такие расстояния, тем более их ждёт встреча далеко не с самым грозным соперником. Да и условия полёта на собственном самолёте наверняка будут комфортнее, чем у наших, летающих на рейсовых. А вот игрокам Кайрата предстоят ещё, как минимум три таких визита в Данию, Англию и Италию, но каково это они уже познали, навещая португальцев и шотландцев.
Болейте за своих, а не против чужих!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:46
Удачи Кайрату!))
