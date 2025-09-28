Мбаппе отправится с «Реалом» на матч Лиги чемпионов против «Кайрата»

1759058798

вчера, 14:26

Французский нападающий вошел в заявку испанского «Реала» на гостевой матч второго тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов против казахстанского «Кайрата». Об этом сообщила пресс-служба мадридской команды.

Всего в Казахстан отправятся 23 игрока «Реала».

Встреча пройдет в Алма-Ате 30 сентября. Испанской команде предстоит преодолеть практически 6 500 км. Время полета составит примерно 12 часов.

«Кайрат» является дебютантом основного этапа Лиги чемпионов. «Реалу» принадлежит рекорд по числу побед в турнире, команда завоевывала трофей 15 раз. В первом туре «Кайрат» проиграл на выезде португальскому «Спортингу» (1:4), «Реал» на своем поле победил французский «Марсель» (2:1).