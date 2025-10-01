  • Поиск
Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии

01 октября 2025, 23:11

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос и форвард петербуржцев Луис Энрике получили вызов в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.

10 октября бразильцы сыграют против Южной Кореи, а 14-го — с Японией.

Напомним, что в сентябре Сантос дебютировал за Бразилию в официальном матче, появившись на поле в поединке отбора ЧМ-2026.

Заявка Бразилии:

Вратари:

Бенту — Аль-Наср

Эдерсон — Фенербахче

Уго Соуза — Коринтианс

Защитники:

Энрике — Монако

Карлос Аугусто — Интер

Дуглас Сантос — Зенит

Милитао — Реал Мадрид

Бруно — Крузейро

Габриэль Магальяес — Арсенал

Беральдо — ПСЖ

Вандерсон — Монако

Уэсли — Рома

Полузащитники:

Андре — Вулверхэмптон

Бруно Гимарайнш — Ньюкасл

Каземиро — Манчестер Юнайтед

Жоау Гомеш — Вулверхэмптон Уондерерс

Жоэлинтон — Ньюкасл

Нападающие:

Эстевао — Челси

Габриэл Мартинелли — Арсенал

Игор Жезус — Ноттингем Форест

Луис Энрике — Зенит

Матеус Кунья — Манчестер Юнайтед

Ришарлисон — Тоттенхэм

Родриго — Реал Мадрид

Винисиус — Реал Мадрид

02 октября в 11:04
отличных парней в Зените воспитали ! )
02 октября в 00:16
Анчелотти следит за игроками Зенита..
01 октября в 23:52
Ой не говори! Бразилии помогать))
01 октября в 23:18
А тут россиянина вызвали))) своих что ли нету??))))
01 октября в 23:13, ред.
Да уж! Обмельчала Бразилия конкретно!Вспоминаются сразу Роберто Карлос и Марсело! А тут на тебе))
