Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии

1759349476

01 октября 2025, 23:11

Защитник «Зенита» и форвард петербуржцев получили вызов в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.

10 октября бразильцы сыграют против Южной Кореи, а 14-го — с Японией.

Напомним, что в сентябре Сантос дебютировал за Бразилию в официальном матче, появившись на поле в поединке отбора ЧМ -2026.

Заявка Бразилии:

Вратари:

Бенту — Аль-Наср

Эдерсон — Фенербахче

Уго Соуза — Коринтианс

Защитники:

Энрике — Монако

Карлос Аугусто — Интер

Дуглас Сантос — Зенит

Милитао — Реал Мадрид

Бруно — Крузейро

Габриэль Магальяес — Арсенал

Беральдо — ПСЖ

Вандерсон — Монако

Уэсли — Рома

Полузащитники:

Андре — Вулверхэмптон

Бруно Гимарайнш — Ньюкасл

Каземиро — Манчестер Юнайтед

Жоау Гомеш — Вулверхэмптон Уондерерс

Жоэлинтон — Ньюкасл

Нападающие:

Эстевао — Челси

Габриэл Мартинелли — Арсенал

Игор Жезус — Ноттингем Форест

Луис Энрике — Зенит

Матеус Кунья — Манчестер Юнайтед

Ришарлисон — Тоттенхэм

Родриго — Реал Мадрид

Винисиус — Реал Мадрид