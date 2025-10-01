Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике вызваны в сборную Бразилии

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос и форвард петербуржцев Луис Энрике получили вызов в сборную Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.
10 октября бразильцы сыграют против Южной Кореи, а 14-го — с Японией.
Напомним, что в сентябре Сантос дебютировал за Бразилию в официальном матче, появившись на поле в поединке отбора ЧМ-2026.
Заявка Бразилии:
Вратари:
Бенту — Аль-Наср
Эдерсон — Фенербахче
Уго Соуза — Коринтианс
Защитники:
Энрике — Монако
Карлос Аугусто — Интер
Дуглас Сантос — Зенит
Милитао — Реал Мадрид
Бруно — Крузейро
Габриэль Магальяес — Арсенал
Беральдо — ПСЖ
Вандерсон — Монако
Уэсли — Рома
Полузащитники:
Андре — Вулверхэмптон
Бруно Гимарайнш — Ньюкасл
Каземиро — Манчестер Юнайтед
Жоау Гомеш — Вулверхэмптон Уондерерс
Жоэлинтон — Ньюкасл
Нападающие:
Эстевао — Челси
Габриэл Мартинелли — Арсенал
Игор Жезус — Ноттингем Форест
Луис Энрике — Зенит
Матеус Кунья — Манчестер Юнайтед
Ришарлисон — Тоттенхэм
Родриго — Реал Мадрид
Винисиус — Реал Мадрид