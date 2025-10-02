Аркадий Дворкович оценил идею изменения лимита на легионеров в РПЛ

1759380588

02 октября 2025, 07:49

Изменение лимита на легионеров в российском футболе является тонким и непростым вопросом, но при определенных обстоятельствах это может помочь подготовить молодых отечественных игроков. Такое мнение высказал президент Международной шахматной федерации .

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги ( РПЛ ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Главное — четко определять цели, зачем и что делается, главная цель здесь, естественно, воспитать новое поколение своих футболистов, — сказал Дворкович. — Для этого нужно задать определенные ориентиры. Самое плохое, если ужесточение лимита просто приведет к снижению конкуренции, не будет мотивации у российских футболистов. Думаю, что, как и предложено, ужесточение будет постепенным, как раз это даст время вытащить самых талантливых из академий, из молодежных команд, тогда это будет поддерживать конкуренцию».

«Очень тонкий, непростой вопрос, я не нахожусь сейчас внутри футбола, чтобы полностью оценить это правильно. Но министр есть министр, он принимает решение. Я думаю, что у него есть вотум доверия в этом смысле. Так что будем надеяться, что это принесет результат, о котором я говорю, и поднимет новое поколение наших футболистов», — добавил Дворкович.