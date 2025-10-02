  • Поиск
Аркадий Дворкович оценил идею изменения лимита на легионеров в РПЛ

02 октября 2025, 07:49

Изменение лимита на легионеров в российском футболе является тонким и непростым вопросом, но при определенных обстоятельствах это может помочь подготовить молодых отечественных игроков. Такое мнение высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что видит оптимальным лимит с сезона-2028/29 по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Согласно нынешнему лимиту, клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.

«Главное — четко определять цели, зачем и что делается, главная цель здесь, естественно, воспитать новое поколение своих футболистов, — сказал Дворкович. — Для этого нужно задать определенные ориентиры. Самое плохое, если ужесточение лимита просто приведет к снижению конкуренции, не будет мотивации у российских футболистов. Думаю, что, как и предложено, ужесточение будет постепенным, как раз это даст время вытащить самых талантливых из академий, из молодежных команд, тогда это будет поддерживать конкуренцию».

«Очень тонкий, непростой вопрос, я не нахожусь сейчас внутри футбола, чтобы полностью оценить это правильно. Но министр есть министр, он принимает решение. Я думаю, что у него есть вотум доверия в этом смысле. Так что будем надеяться, что это принесет результат, о котором я говорю, и поднимет новое поколение наших футболистов», — добавил Дворкович.

cska1948
cska1948 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 октября в 20:29
И что вы этим хотите сказать?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ cska1948 (раскрыть)
02 октября в 20:15
АПЛ самая богатая футбольная лига.
ясно, будет собирать всех лучших игроков со всего света.
а РПЛ отстает во многом.
однажды все остались при своих: Кристал Пэлас — своими деньгами,
а ЦСКА – с Чаловым.
и где теперь Чалов?
cska1948
cska1948 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
02 октября в 19:33
Посмотирите на самую сильную лигу в мире - АПЛ. Много воспитанников клубов в ней играет? А может многих воспитанников продают за рубежи Англии?
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
02 октября в 19:30
А при легионерах молодые игроки вообще в состав не попадают. И яркий этому пример - Зенит.
lobsterdam
lobsterdam
02 октября в 17:16
Дворкович - бывший вице-премьер при Медведеве, видимо, хочет чтобы на шахматных столиках появилось пиво! Ну как в футболе! В бутылках, графинах, кружках, а может гроссмейстеру будет разрешено даже с бидоном приходить! А про легионеров, это так, между прочим…
Vilar
Vilar
02 октября в 12:57
Спросите у Симоняна, это живая легенда советского футбола, пусть расскажет, как они в 50...70-тые годы добивались таких результатов, о которых нынешним российским футболистам, не только мечтать, но никогда и не приснится.

Дворкович намекает, что пора и в шахматах привлекать легионеров, давать им гражданство, пусть выступают за Россию, "как раз это даст время вытащить самых талантливых" и мы опять будем на шахматном коне.)))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rednaskel 1 (раскрыть)
02 октября в 11:28
Все эти рассуждения бессмысленны пока в РПЛ почти все профессиональные клубы сидят на госбюджете. Запретите госфинпнмтроаагие, и проблема решится сама собой. Но слишком много челяди и в клубах и в РФС кормятся и очень сытно именно из бюджета
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 11:12
Польза и молодым игрокам от этого не будет точно. Они место в составе будут получать только за паспорт...
99se7w9ybvbc
99se7w9ybvbc
02 октября в 11:05
Очередной раз меняют этот лимит, результата не сильно отличается
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ cska1948 (раскрыть)
02 октября в 11:00
Все это бесполезно, пока клубы содержат на бюджетные деньги. Вкладывать в ДЮФШ станут частные клубы, и они будут больше давать играть своим воспитанникам...и продавать готовых футболистов зарубежным клубам.
STVA 1
STVA 1 ответ Ruslik1982 (раскрыть)
02 октября в 09:56
Согласен с Вами. Но все дело в том что не было потолка зарплат и произошло искусственное повышение окладов за правильный так сказать паспорт.
sv_1969
sv_1969
02 октября в 09:53, ред.
Что то этого шахматиста в последнее время много на сокере
CCCP1922
CCCP1922
02 октября в 09:51
Какой же он вежливый и милый человек... И Министра не забыл одарить своей учтивостью.
cska1948
cska1948 ответ lotsman (раскрыть)
02 октября в 09:48
Хорошие футбольные школы стоят немалых денег. И если деньги, сэкономленные на покупках заморских варягов, пустят на развитие детско-юношеского футбола, то толк непременно будет.
lotsman
lotsman
02 октября в 09:41
"..............это может помочь подготовить молодых отечественных игроков......."
Глупость. Подготовитьмолодых отечественных игроков можно только в хороших футбольных школах, с хорошими преподавателями.А чехарда с легионерами только повысит стоимость игроков с российским паспортом и никак не повысит уровень их игры. И перетасовка легионеров с российскими игроками никак не поможет повышению уровня российских игроков.
Alex_67
Alex_67 ответ jRest (раскрыть)
02 октября в 09:36
Скорее он напоил кого-то, чтобы пустили в эфир...
cska1948
cska1948
02 октября в 09:36, ред.
Английская премьер лига уже на протяжении многих лет считается сильнейшей в мировом футболе и вот как это сказалось на игре сборной Англии: "Однако результаты тринадцати последних турниров, для сборных, говорят об одном – английские игроки и тренеры не соответствует уровню Испании, Германии, Италии и Франции. Сборная Англии сначала скатилось до уровня неоправданных ожиданий, а теперь стала командой без ожиданий вовсе."
Так что не надо нам песен о том, что рядом с легионерами футболисты прогрессируют. Наоборот, деградируют, сидя на лавке.
ycyjs5ty3hgn
ycyjs5ty3hgn
02 октября в 09:30
Что-то много стало на соккере этого прохиндея
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 09:10
А чего шахматисты лезут в футбол со своим мнением? Футбольное руководство ведь не лезет с поучениями, как проводить шахматные турниры...
shur
shur
02 октября в 09:06
...Аркадий - лошадью ходите...!!!
Ruslik1982
Ruslik1982
02 октября в 09:06
был уже неоднократно лимит "6+5", на что это повлияло?
Alex_67
Alex_67 ответ Варвар7 (раскрыть)
02 октября в 09:03
Дворковича, мягко говоря, в России 🇷🇺 не очень-то почитают. Было время, когда он наговорил много лишнего.. В результате чего сосредоточился на работе в Международной Федерации шахмат. Сейчас Аркадий, видимо, серьёзно пересмотрел свою позицию по многим вопросам и у него появилось желание вернуться в Российскую политику. Не знаю, как всё у Дворковича сложится, но считаю, что его время ушло. Пусть сидит на шахматах, говорят у него хорошо там получается.
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
02 октября в 09:02, ред.
...вот если бы в академии принимали мальчишек по конкурсу 100 пацанов на место, а не за "бабки" или по блату,вот тогда бы и выросли таланты и самородки на земле русской...! А пока пируют и
жируют иноземцы в РПЛ, аминь! (...я так думаю...!)
nubom
nubom
02 октября в 08:57
Любопытно, каким боком футбольные легионеры стали волновать большого шахматного начальника? Советую для начала ввести сдачу норм ГТО...
shlomo
shlomo
02 октября в 08:51
О как.... каждый уже высказывается по этому вопросу.... но как говорится "жираф большой...ему видней"....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 октября в 08:47
Главный шахматист планеты про новый формат Лиги чемпионов что нибудь скажет??
jRest
jRest
02 октября в 08:45
Напоили что ли в Казахстане, разговорчивый сильно стал. 🤔
Rednaskel 1
Rednaskel 1
02 октября в 08:44
Сколько лет РФС уже вертит это лимит?
Просто ради мнения выскажу и свое виденье:
Заявка 15 россиян, 10 легов мне кажется оптимальной. Причем лимита на поле нет. Но легионерами считаются все кто не имеет паспорт РФ и не может, даже в теории, вызываться в сборную России. Таким образом хочешь/не хочешь но от 1 до 6(замены) россиян на поле будет. Да, не всегда, да могут быть травмы и т.д. но именно так мне кажется будет оптимально. Мол хочешь не хочешь но более 10 легионеров ты заявить не сможешь
112910415
112910415
02 октября в 08:44, ред.
в любом случае, не дворковичевое это дело ! )
ngpr968wbvsh
ngpr968wbvsh
02 октября в 08:35
Богатые клубы будут против, а в целом это полезно
