Полузащитника «Спартака» Умярова впервые вызвали в сборную России

вчера, 14:22

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров впервые вызван в сборную России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Умяров вошел в окончательный состав сборной России из 30 игроков на товарищеские матчи в октябре. Также в него включены: вратари Матвей Сафонов (французский «Пари Сен-Жермен»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»); защитники Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА); полузащитники Алексей Миранчук (американская «Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все — «Динамо»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»); нападающие Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев (ЦСКА), Иван Сергеев («Динамо»).

10 октября сборная России сыграет в Волгограде против команды Ирана, 14 октября в Москве встретится с соперниками из Боливии. Матчи пойдут в рейтинг Международной федерации футбола.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Сп62
Сп62 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:21
А какие недостатки ты видишь у Умярова?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 16:08
надо признать, при Станковича есть прогресс в игре Умярова.
это хорошо.
но нужна стабильность в два-три сезона.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 15:41, ред.
Ну сборная при Карпине тот ещё проходной двор так что и Умярова черёд неизбежно должен был настать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:24
Значит сегодня Наиль Умяров наш герой? При всех недостатках вызов заслужил.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 15:11
На мой взгляд лишние и ненужные. Максименко, Горшков, Милехин, Антон Миранчук, Бакаев и Мусаев. Остается 24 человека. Больше не надо
