Полузащитника «Спартака» Умярова впервые вызвали в сборную России

1759490550

вчера, 14:22

Полузащитник московского «Спартака» впервые вызван в сборную России по футболу. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Умяров вошел в окончательный состав сборной России из 30 игроков на товарищеские матчи в октябре. Также в него включены: вратари Матвей Сафонов (французский «Пари Сен-Жермен»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»); защитники Мингиян Бевеев («Балтика»), Юрий Горшков («Зенит»), Александр Сильянов («Локомотив»), Максим Осипенко («Динамо»), Руслан Литвинов («Спартак»), Илья Вахания, Виктор Мелехин (оба — «Ростов»), Игорь Дивеев, Матвей Лукин, Данил Круговой (все — ЦСКА ); полузащитники Алексей Миранчук (американская «Атланта Юнайтед»), Максим Глушенков («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Кучаев («Ростов»), Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба — ЦСКА ), Данил Глебов, Антон Миранчук, Даниил Фомин (все — «Динамо»), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Зелимхан Бакаев (все — «Локомотив»); нападающие Дмитрий Воробьев («Локомотив»), Тамерлан Мусаев ( ЦСКА ), Иван Сергеев («Динамо»).

10 октября сборная России сыграет в Волгограде против команды Ирана, 14 октября в Москве встретится с соперниками из Боливии. Матчи пойдут в рейтинг Международной федерации футбола.

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.